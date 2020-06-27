Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Artigo assinado em coautoria com Moro tem acusação de plágio
Publicação

Artigo assinado em coautoria com Moro tem acusação de plágio

A advogada Beathrys Ricci Emerich assumiu ter sido a responsável pela cópia e disse ter cometido um 'erro metodológico'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 18:38

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 18:38

Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Um artigo acadêmico assinado em coautoria com Sergio Moro, ex-ministro da Justiça, foi publicado na revista de uma universidade de Curitiba com trechos copiados do texto escrito por um advogado e veiculado pelo site ConJur, especializado em notícias jurídicas.
Após a acusação de plágio, a advogada Beathrys Ricci Emerich, mestranda da Unicuritiba, instituição da qual Moro é professor, assumiu ter sido a responsável pela cópia e disse ter cometido um "erro metodológico" por não ter feito citações. O ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, que assina junto com ela, pediu desculpas "pelo inconveniente".
O trabalho publicado em uma revista da universidade fala sobre a lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de pagamento de advogados.
O texto do qual trechos foram copiados é assinado pelo advogado Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos, com o título "O aviltamento do livre exercício da advogacia em tempos de crise". A informação foi revelada pelo site Metrópoles na sexta (26).

Veja Também

Procuradoria pede corte imediato de salário de Sergio Moro no governo

Em nota, o ex-ministro Sergio Moro afirmou que o artigo foi escrito em coautoria acadêmica e que a redação foi feita pela orientanda. "Infelizmente, ela cometeu um erro metodológico ao utilizar dois pequenos trechos sem citar o autor", diz Moro.
Ele afirma que o artigo já foi retirado do site da revista, que a advogada reconheceu o erro e pediu desculpas ao autor do texto. "É o trabalho de uma aluna de pós-graduação que cometeu um erro e já o corrigiu, o que é louvável", afirma.
Depois de revelado o caso, Beathrys Ricci Emerich fez uma nova versão do artigo, na qual dá os créditos a Lemos em trecho que havia sido copiado. Na introdução do texto, também modificada, a advogada assume a responsabilidade pela cópia.
"Aproveito a oportunidade para iniciar este trabalho retratando-me, juntamente com o meu coautor, sr. Sergio Moro, pelo erro metodológico que cometi, ao omitir inadvertidamente no presente estudo as referências à citação de um parágrafo do artigo científico de autoria do ilustre jurista, Dr. Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos", afirma.

Veja Também

Advogados se unem para dificultar carreira de Moro fora do governo Bolsonaro

"A mencionada citação está devidamente corrigida metodologicamente, mediante a inclusão da referência em nota de rodapé. Além de pedir desculpas ao nobre jurista pelo ocorrido, declaro que as suas ideias sobre o presente tema inspiraram-me na elaboração deste artigo científico", completa na nova versão do artigo.
Em nota, Beathrys reafirma a autoria do artigo. "Reconheço a falha não intencional, mesmo porque não havia motivos para não citar o autor, tendo em vista que o trabalho citou mais de 20 outros autores."

Veja Também

Ministro da Educação copiou ao menos 4 trechos de outras teses, diz jornal

Foro privilegiado para Flávio Bolsonaro pode ser revisto, avalia advogada

Lava Jato e Greenfield apoiam procuradores em divergências com Aras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados