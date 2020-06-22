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Ex-ministro da Justiça

Procuradoria pede corte imediato de salário de Sergio Moro no governo

Sérgio Moro continuará recebendo R$ 31 mil mensais até outubro por ter sido temporariamente proibido de prestar serviços à iniciativa privada em razão do conhecimento sobre informações privilegiadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 20:32

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 20:32

Sede da Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília
Procuradoria-Geral da República (PGR) diz que há indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade por Moro Crédito: Antonio Augusto / Secom / PGR
A Procuradoria-Geral da República (PGR) acionou o Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão do pagamento de futuros salários ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
Apesar de ter deixado o governo em abril, Moro continuará recebendo os R$ 31 mil mensais, pagos aos integrantes do primeiro escalão, até outubro. A remuneração a posteriori é determinada uma vez que membros da cúpula governista são proibidos de prestar serviços à iniciativa privada por um período de seis meses após sua demissão, exoneração ou aposentadoria em razão do seu conhecimento sobre informações privilegiadas.
O subprocurador-geral da República, Lucas Rocha Furtado, pede que a Secretaria do Tesouro Nacional suspenda os pagamentos diante dos 'indícios de descumprimento dos princípios da legalidade e da moralidade'. Isso porque Moro foi anunciado como colunista de revista Crusoé e do jornal O Globo.
"Há sim irregularidade quando o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebe recursos públicos para deixar de trabalhar (prazo de seis meses da quarentena) quando, em verdade, está trabalhando. Acumulação essa que entendo ser indevida a ensejar possível dano ao erário", escreveu o sub-procurador.

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Apesar do pedido da procuradoria, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu, no início do mês, proibir o ex-ministro de advogar, mas autorizou aulas e artigos para a imprensa.

COM A PALAVRA, SÉRGIO MORO

"A Comissão de Ética Pública da Presidência da República, responsável pela definição das regras sobre a quarentena, autorizou o ex-ministro da justiça Sérgio Moro de publicar textos em colunas de veículos de comunicação, por se tratar do exercício da liberdade de expressão e por não gerar conflitos de interesse. Existe o impedimento, determinado pela referida Comissão, de atuar como advogado ou consultor no período de duração da quarentena".

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