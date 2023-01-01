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Posse de Lula

Arthur Lira: "É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições"

Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recepcionaram Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin na entrada do Congresso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jan 2023 às 17:30

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 17:30

Lula e Alckmin foram recebidos no Congresso Nacional
Lula e Alckmin foram recebidos no Congresso Nacional Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse ser hora de "celebrarmos a estabilidade de nossas instituições", após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse em Sessão Solene no Congresso Nacional.
"A Casa do Povo e da Democracia escreveu hoje mais um capítulo de nossa História", escreveu Lira, em publicação no Twitter. "É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições e torcer pelo futuro do Brasil e dos brasileiros."
Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recepcionaram Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin na entrada do Congresso. No plenário, os eleitos fizeram o juramento à Constituição antes de assinar o termo de posse. Depois de empossado, Lula discursou por cerca de 30 minutos.

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