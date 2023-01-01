Arthur Lira: "É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições"

Lula e Alckmin foram recebidos no Congresso Nacional Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse ser hora de "celebrarmos a estabilidade de nossas instituições", após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse em Sessão Solene no Congresso Nacional.

"A Casa do Povo e da Democracia escreveu hoje mais um capítulo de nossa História", escreveu Lira, em publicação no Twitter. "É hora de celebrarmos a estabilidade de nossas instituições e torcer pelo futuro do Brasil e dos brasileiros."