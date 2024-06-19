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Atos antidemocráticos

Argentina envia ao Brasil lista de foragidos do 8 de janeiro

Lista tem cerca de 60 nomes, mas governo argentino alerta que 10 deles já deixaram o país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2024 às 19:26

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 19:26

BUENOS AIRES, ARGENTINA - A Argentina compartilhou com o Brasil nesta quarta-feira (19), após pedidos de Brasília, a lista dos foragidos do 8 de Janeiro dos quais se há registro de entrada no país. São cerca de 60 pessoas.
Buenos Aires também alertou que parte desse grupo, cerca de dez indivíduos, já deixou o país. Não se sabe para qual região foram, uma vez que o registro migratório compartilhado com Brasília contém apenas a informação de que houve saída.
Bolsonaristas invadem prédios dos Três Poderes em Brasília, neste domingo (8)
Invasão e destruição dos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
As informações chegam após o Brasil enviar ao governo de Javier Milei uma lista com os nomes e documentos de 143 condenados pela invasão às sedes dos três Poderes que estavam foragidos.
É possível que os números reais sejam maiores do que os listados pelo lado argentino, caso alguns dos foragidos tenham entrado ou saído do país por pontos da fronteira terrestre nos quais há pouco monitoramento.
Ainda nesta quarta-feira (19), o porta-voz de Milei, questionado por um jornalista argentino, negou que haja qualquer tipo de "pacto com o bolsonarismo" para permitir a estadia dos foragidos em território argentino e disse que o governo acatará decisões da Justiça.
A lista enviada pelos argentinos é agora compartilhada com a Justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal (STF) prepara pedidos de extradição dessas pessoas a serem enviados à Justiça argentina.
Não se sabe quantas dessas pessoas solicitaram refúgio e asilo político na Argentina. Os pedidos estão sob análise.

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