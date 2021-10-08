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Agressão no futebol

Árbitro agredido em jogo no RS passará por cirurgia e ficará 90 dias afastado

De acordo com o próprio árbitro, ele realizou uma série de exames em Santa Maria (RS), cidade onde mora, para saber a extensão das lesões. Crivellaro teve uma lesão ligamentar na vértebra C6
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 out 2021 às 10:23

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:23

O árbitro Rodrigo Crivellaro foi covardemente agredido em partida da Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho
O árbitro Rodrigo Crivellaro foi covardemente agredido em partida da Segunda Divisão do Campeonato Gaúcho Crédito: Reprodução
O árbitro Rodrigo Crivellaro Dias da Costa, agredido em uma partida da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho entre Guarani e São Paulo, em Venâncio Aires (RS), na última segunda-feira, vai precisar de uma cirurgia. Ele também ficará pelo menos três meses afastado do trabalho.
De acordo com o próprio árbitro, ele realizou uma série de exames em Santa Maria (RS), cidade onde mora, para saber a extensão das lesões. A cirurgia estava definida para esta quinta-feira, mas agora a equipe aguardará uma semana para saber se o procedimento será mesmo necessário.
Crivellaro teve uma lesão ligamentar na vértebra C6. Assim, terá de utilizar o colete cervical e fazer exames de raio X semanalmente. Por conta dos movimentos, pode haver deslocamento da vértebra e, com isso, a necessidade da cirurgia. O procedimento, no entanto, é simples.
"Acabei de ir no médico, fiz uma ressonância, estou com uma lesão na C6 ali na cervical, na vértebra 6, uma lesão ligamentar. Vou ter que usar esse colar durante 90 dias, em casa, sem trabalhar. Se por acaso ocorrer um deslizamento das vértebras eu vou ter que fazer cirurgia. Espero que não, mas se tiver que fazer vai ser bem simples", afirmou Crivellaro em entrevista à TV Globo.
O árbitro foi agredido com um chute na cabeça pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande (RS), no confronto do time contra o Guarani, na última segunda-feira. Ele ficou desacordado e precisou ser encaminhado ao hospital, de onde teve alta no dia seguinte.
Já o atleta William Ribeiro foi preso em flagrante pela Brigada Militar e encaminhado a um presídio, onde passou a noite e só foi liberado no dia seguinte. Ele irá responder em liberdade e pode ser indiciado por tentativa de homicídio. O São Paulo-RS rescindiu o contrato com o jogador.

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