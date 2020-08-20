Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aras se opõe a ação de Bolsonaro para suspender bloqueio de aliados nas redes
Twitter

Aras se opõe a ação de Bolsonaro para suspender bloqueio de aliados nas redes

O governo federal, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), propôs a ação um dia após o Twitter bloquear perfis de ativistas, empresários e blogueiros bolsonaristas

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 18:55
O procurador-geral da República, Augusto Aras, preside a 8ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF)
O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi contrário ao posicionamento do governo Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O procurador-geral da República, Augusto Aras, posicionou-se contra a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.494, proposta pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido), segundo a qual deveriam ser suspensas, em caráter liminar (provisório), todas as decisões judiciais que tenham determinado bloqueio, interdição ou suspensão de perfis em redes sociais.
O governo federal, representado pela Advocacia-Geral da União (AGU), propôs a ação um dia após o Twitter bloquear perfis de ativistas, empresários e blogueiros bolsonaristas por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, em julho.
Apesar de no mérito ser contra bloqueios do tipo, conforme sinalizações anteriores, Aras se posicionou contra uma decisão liminar porque, como argumenta, as normas questionadas estão em vigor há pelo menos nove anos e, portanto, não está caraterizada a urgência.
Ao refutar o pleito, Aras afirma que o pedido não demonstrou quadro de insegurança jurídica suficiente para autorizar a suspensão nacional de processos judiciais em curso, que seria uma "medida excepcional".

Veja Também

Oposição na Câmara se alia a Augusto Aras em críticas a Lava Jato

Subprocuradores criticam atuação de Aras, que acusa colegas de plantar fake news

Maioria do STF vota para impedir relatórios sobre servidores "antifascistas"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados