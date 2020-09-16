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Apuração

Aras se diz contra inquérito sobre interferência de Wassef em Viracopos

O procurador-geral da República apontou que não foram apresentados elementos suficientes para embasar a abertura de um inquérito

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 10:49
Augusto Aras
Augusto Aras opinou contra a abertura de inquérito sobre interferência de Wassef em Viracopos Crédito: Fátima Meira | Estadão Conteúdo
O procurador-geral da República Augusto Aras opinou contra a abertura de inquérito para apurar suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro junto ao antigo advogado da família, Frederick Wassef, em acordo envolvendo a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos. O PGR apontou que não foram apresentados indícios suficientes de prática ilícita.
A ação foi movida pelo advogado Carlos Eduardo Silva Duarte após o portal O Antagonista divulgar, em junho passado, que Wassef havia sido contratado pela concessionária do aeroporto de Viracopos para atuar na 'prestação de consultorias jurídicas e estratégicas'.
À época, a concessionária havia fechado acordo de relicitação do terminal em Campinas (SP) e Wassef teria se reunido com Bolsonaro horas antes do presidente se encontrar com representantes da Aeroportos Brasil Viracopos.
A alegação do advogado Carlos Eduardo Silva Duarte era de que a Wassef 'teria apenas servido como preposto do presidente na defesa dos interesses privados da concessionária'.

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Aras, no entanto, apontou que não foram apresentados elementos suficientes para embasar a abertura de um inquérito.
"Na eventualidade de surgirem indícios suficientes de uma possível prática ilícita pelos ora representados, será providenciada a instauração de inquérito perante esse Supremo Tribunal Federal, com adoção, a partir de então, das medidas cabíveis", afirmou.
O caso está sob relatoria do ministro Ricardo Lewandowski.

COM A PALAVRA, A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Até a publicação desta matéria, a reportagem havia entrado em contato com a AGU e ainda aguardava resposta. O espaço permanece aberto a manifestações.

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