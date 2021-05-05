Aras defende troca de dados entre Receita e MPE sem autorização judicial

Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto/Secom/PGR

O caso será discutido pelo STF em recurso da Promotoria Eleitoral contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considerou ilícita a prova obtida pelo compartilhamento de dados sem autorização da Justiça.

Segundo Aras, a troca de informações é legítima e prevista em portaria conjunta do Fisco com a Justiça Eleitoral. Após as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral repassa à Receita Federal as prestações de contas das campanhas e as doações eleitorais. Os auditores cruzam os dados com as bases do Fisco e remete ao tribunal uma lista de possíveis doações suspeitas de violarem a lei.

Os dados são repassados à Promotoria Eleitoral, que propõe representações por doações feitas acima do limite legal para pessoas físicas, hoje fixado em 10% dos rendimentos brutos do cidadão no ano anterior.

Aras sustenta que, apesar da troca ser legal, a jurisprudência do TSE passou a reconhecer como ilícita as provas obtidas pelo Ministério Público a partir do compartilhamento de dados sem autorização judicial. As informações repassadas seriam o nome e o CPF do doador, o valor da doação e os rendimentos declarados à Receita Federal no ano anterior.

"Os dados econômicos e financeiros referentes às doações eleitorais, que servem para verificação dos limites permitidos e possível cometimento de irregularidades, inserem-se na esfera da intimidade que reverbera para o âmbito público, pois não têm relação direta com o essencialmente íntimo e indevassável do indivíduo, espraiando-se para a dimensão de outros, notadamente do Estado", alegou o PGR. "Inexiste, portanto, devassa ou acesso indiscriminado a todas e quaisquer informações detidas pela Receita Federal".

No parecer, Aras afirma que o compartilhamento de informações mantém a preservação do sigilo, limitando o seu acesso somente ao que for estritamente necessário à coibição e punição de eventuais irregularidades.

COAF

Em 2019, o STF aprovou por dez votos a uma tese (espécie de resumo com a posição do Supremo sobre o tema) sobre o compartilhamento de dados do Coaf e da Receita Federal com o Ministério Público em investigações criminais. Na ocasião, os ministros firmaram o entendimento de que o intercâmbio de informações deve ser feito apenas por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios, e sem a necessidade de autorização judicial.