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Sem luz

Após apagão elétrico, operadoras liberam sinal de internet e telefone no Amapá

Claro, Oi, Vivo e TIM anunciaram a liberação do roaming no Estado já está valendo a partir deste sábado (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 10:33

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 10:33

Um apagão atinge 13 dos 16 municípios do Amapá
Um apagão atinge 13 dos 16 municípios do Amapá Crédito: Gabriel Penha/Photo Press/Folhapress
Diante da falta de energia generalizada no Amapá, que afetou inclusive o fornecimento de água e comida para a população, operadoras de telecomunicações decidiram liberar o acesso a ligações e serviços de internet no Estado.
Com a medida, que já está em vigor, os clientes de uma operadora poderão utilizar gratuitamente as redes das demais nos municípios afetados. Numa nota conjunta, as empresas Claro, Oi, Vivo e TIM anunciaram a liberação do roaming no Estado já está valendo a partir deste sábado (07).
"Com isso, os usuários terão mais alternativas para acessar os serviços de internet e telefonia no Estado", informou a Conexis Brasil Digital, marca do SindiTelebrasil, entidade que representa o setor de telecomunicações no País.
A Conexis destaca que a maioria dos municípios do Estado ficou sem energia elétrica por três dias, após um incêndio na subestação de Macapá na noite da última terça-feira (3), que causou o desligamento de linhas de transmissão. O restabelecimento só começou neste sábado, 7, e levará dez dias para ser normalizado.
Apesar da iniciativa para minimizar os transtornos causados à população pelo não fornecimento de energia, as empresas de telecomunicações também se dizem atingidas pelo problema. "Isso porque elas dependem de eletricidade para oferecer os seus serviços e também têm tido dificuldades no acesso à energia e combustíveis. Para o enfrentamento da situação, as operadoras estão em contato com os governos federal, estadual e com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que é o órgão regulador do setor".
As empresas de telecomunicações declararam que estão deixando a competição em segundo plano com o objetivo de atuar em conjunto para ajudar a população local. "As empresas de telecomunicações estão trabalhando em conjunto em prol da população do Amapá durante a crise energética que atinge o estado", finaliza a nota.

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