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Em Uberlândia

Apoiadores de Lula são alvo de drone com fezes antes de ato em Minas

Segundo a assessoria de imprensa de Lula, duas pessoas apontadas como as responsáveis por controlar o equipamento foram identificadas e detidas pela polícia

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 14:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2022 às 14:00
Pouco antes do evento que recebe Lula (PT), um drone sobrevoou a Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri), local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que estavam a postos
Pouco antes do evento que recebe Lula (PT), um drone sobrevoou a Universidade do Triângulo Mineiro (Unitri), local do evento, jogando fezes e urina nos apoiadores que estavam a postos Crédito: Flavio Tavares/O Tempo/Folhapress
Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram atingidos por fezes lançadas por um drone que sobrevoou a região de um evento com o petista em Uberlândia (MG) nesta quarta (15).
Eles esperavam a liberação para entrar no local. Segundo a assessoria de imprensa de Lula, duas pessoas apontadas como as responsáveis por controlar o equipamento foram identificadas e detidas pela polícia.
O ex-presidente participou de ato no Centro Universitário do Triângulo ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD). Kalil é pré-candidato ao Governo de Minas Gerais e conta com apoio do PT.
A funcionária pública aposentada Rosângela Bernal, 68, que se diz fã do ex-presidente Lula, afirma que ela e sua neta Isabela Bernal Gonçalves, 10, foram atingidas por fezes.
A assessoria de imprensa de Lula não confirmou o que foi despejado nas pessoas.
"Acho que é desespero dos bolsonaristas. Fizeram terrorismo pelo WhatsApp, achando que não viria ninguém. Mas quando viram que lotou aqui, se desesperaram", disse Rosângela ao lado da neta.

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Elas tiveram que comprar novas camisetas e foram autorizadas pela segurança do local a tomar banho em um espaço no centro universitário. Funcionários do local jogaram água no chão para limpar os dejetos.
A informação foi divulgada pelo jornal O Tempo, que publicou vídeo em suas redes sociais do drone, e confirmada pela Folha de S.Paulo.
Esse foi o primeiro evento público com a presença de Lula e de Kalil desde que anunciaram a aliança, em maio.
Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) em evento da pré-campanha presidencial
Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) em evento da pré-campanha presidencial Crédito: Bruno Rocha/Agência Enquadrar/Folhapress
É também a primeira agenda pública do petista desde que ele contraiu Covid-19. Lula anunciou na terça (15) que testou negativo para a Covid e que poderia retomar compromissos presenciais da sua pré-campanha -ele ainda irá para cidades do Nordeste nesta semana.
Na manhã desta quarta-feira (15), o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), publicou nas redes sociais uma mensagem em que afirmou que reforçará o policiamento na cidade de Uberlândia "para não dar brecha a bandido".
Zema é candidato à reeleição alinhado ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora não mencione o nome de Lula na postagem, o gesto foi encarado por aliados do ex-presidente como uma provocação, devido à coincidência da data.

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