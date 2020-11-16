Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ao menos 45 candidatos foram presos e 1.111 eleitores conduzidos
Eleições 2020

Ao menos 45 candidatos foram presos e 1.111 eleitores conduzidos

Os números são de balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral  e de dados de operação do Ministério da Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 21:40

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 21:40

Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro dia de eleições municipais no País registrou a condução de 1.111 eleitores desde a meia-noite em todo o País, segundo dados da Operação Eleições 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o balanço, ao menos seis tentativas de homicídio foram feitas contra candidatos. As informações até o momento foram divulgadas às 17h.
Um segundo balanço, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral com dados coletados até às 15h56, aponta a prisão de ao menos 45 candidatos - nove por divulgação de propaganda, 27 por boca de urna, um por uso de amplificadores para divulgação de número de urna, um por transporte ilegal de eleitores, quatro por corrupção eleitoral e três por outros motivos, não especificados pela corte.
As prisões ocorreram em Alagoas (2), Goiás (2), Minas Gerais (11), Mato Grosso do Sul (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (10), Rio de Janeiro (5), Sergipe (9) e São Paulo (1). Os números divergem do divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que informa a prisão ou condução de 122 candidatos.
Também foram contabilizadas pela pasta 332 ocorrências de compra de votos e 783casos de boca de urna. O balanço lista ainda como crime eleitoral 34 registros de fatos e imputações inverídicas (fake news) e 49 indicações de desinformação sobre o processo eleitoral. Até o momento, 1.637 ocorrências eleitorais foram registradas, além de 178 inquéritos policiais e 721 boletins de ocorrência.

Veja Também

Polícia prende 17 pessoas por crimes eleitorais no Espírito Santo

Drone da Polícia Federal flagra boca de urna em Vila Velha

Justiça manda tirar número de Vidigal de crachás de fiscais do PDT

Em relação às apreensões, o balanço indica que cerca de R$ 566 mil foram sequestrados durante a operação, assim como 54 armas de fogo e 245 veículos.
Ocorrências de ameaça (123), lesão corporal (44), porte ilegal de arma de fogo (22) e homicídio (8) também foram registradas.
As ações de fiscalização estão sendo conduzidas por autoridades policiais estaduais, como a Polícia Militar, e federais, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também contribuem com o balanço, em ações de combate a incêndios e perturbações urbanas, como bloqueio de vias. Ao todo, 329.597 agentes foram mobilizados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados