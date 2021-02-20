Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ao deixar DEM, Rodrigo Maia diz que vai alegar 'justa causa' ao TSE
Traição

Ao deixar DEM, Rodrigo Maia diz que vai alegar 'justa causa' ao TSE

Pela lei de fidelidade partidária, o ex-presidente da Câmara só poderá mudar de sigla se o tribunal considerar que há um motivo forte o suficiente que justifique isso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 fev 2021 às 09:23

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 09:23

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Ex-presidente da Câmara ds Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (DEM-RJ) disse ao Estadão que planeja apresentar seu pedido de desfiliação do DEM até o fim do mês.
Maia vai fazer o pedido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alegando "justa causa", já que ficou sem condições de permanecer na legenda depois dos embates públicos que teve com o comando do partido durante a eleição para a presidência da Câmara.

Veja Também

Rodrigo Maia reclama de traição e confirma que vai sair do DEM

Divorciado do Centrão, Rodrigo Maia agora mira em 2022

Assim que for enviado, o recurso precisará ser analisado pelo TSE para saber se há procedência no pedido. Pela lei de fidelidade partidária, Maia só poderá mudar de sigla se o tribunal considerar que há um motivo forte o suficiente que justifique isso. Do contrário, perderá o direito ao mandato parlamentar se deixar o DEM.
A princípio, havia até a intenção da direção do partido de permitir que Maia deixasse a legenda, sem reivindicar o seu mandato. Mas, com o acirramento da briga com o presidente do DEM, ACM Neto, de quem criticou o "caráter", isso foi colocado de lado.
Maia afirmou que ainda não decidiu a qual partido pretende se filiar. Segundo ele, essa decisão será tomada apenas "mais para frente". Entre as opções possíveis estão PSDB, PSL, MDB, Cidadania e até uma eventual nova legenda que seja fruto da fusão de partidos atuais e que, de acordo com ele, poderia abrigar uma frente política de centro.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Novo presidente da Câmara, Lira faz discurso conciliatório e com indiretas a Maia

Maia chora na despedida da Câmara e diz que "as brigas passaram"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Rodrigo Maia ACM Neto DEM TSE
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados