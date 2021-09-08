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"Ação criminosa"

Anvisa tem página de formulário hackeada com bandeira da Argentina

Ao clicar na página (formulario.anvisa.gov.br), aparece uma bandeira do país com a seguinte frase: "não ficamos de quarenta (sic) para passear pelos seus servidores. vamos ser expulsos também?"

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 16:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2021 às 16:36
Página do site da Anvisa é hackeada
Página do site da Anvisa é hackeada nesta quarta-feira (08). Crédito: Reprodução/ Anvisa
Uma página do site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que consta o formulário DSV (Declaração de Saúde do Viajante), de preenchimento obrigatório para as pessoas que pretendem entrar no Brasil, foi hackeado nesta quarta (8).
O formulário é de preenchimento obrigatório para todos, brasileiros ou não, que pretendem ingressar no país. Nele, os viajantes respondem perguntas relacionadas à saúde.
Ao clicar na página (formulario.anvisa.gov.br), aparece uma bandeira da Argentina com a seguinte frase: "não ficamos de quarenta (sic) para passear pelos seus servidores. vamos ser expulsos também?".
A Anvisa tirou a página do ar após contato da reportagem.
O incidente poder ser associado à decisão da Anvisa de interromper jogo de futebol pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no último domingo (5) entre Brasil e Argentina.
À reportagem, a Anvisa afirma que irá acionar a Polícia Federal. "Diante dessa ação criminosa a Anvisa está acionando de imediato a Polícia Federal e adotando medidas técnicas para buscar a recomposição do sistema".
O duelo foi interrompido aos 6 minutos do primeiro tempo, depois que agentes da Anvisa entraram em campo para ordenar a retirada de quatro atletas argentinos que teriam descumprido normas sanitárias de quarentena ao entrarem no país.
Segundo a agência, os quatro atletas deram informações falsas e ocultaram que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias. Por regras sanitárias de enfrentamento da Covid, eles não poderiam ter entrado no Brasil, para evitar a disseminação de variantes do novo coronavírus.
A Anvisa diz que publicará, ainda nesta quarta (8), instruções para quem precisa do formulário para viajar.

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