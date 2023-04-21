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Venda proibida

Anvisa suspende produtos de empresa de Marataízes após 'falhas graves'

Agência lista problemas na higienização da fábrica, no controle de pragas, no controle de qualidade e segurança de matérias-primas e também em documentação

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 16:45

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 abr 2023 às 16:45
Produtos da empresa Labornatus do Brasil, com sede em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo
Produtos da empresa Labornatus do Brasil, com sede em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Labornatus do Brasil/ Divulgação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta sexta-feira (21) que suspendeu a venda de suplementos alimentares, chás e shakes produzidos pela empresa Labornatus do Brasil.
A medida foi tomada após o órgão identificar "falhas graves de boas práticas de fabricação" na sede da empresa, localizada Marataízes (ES). A Anvisa cita problemas encontrados na higienização da fábrica, controle de pragas, portabilidade de água, controle de qualidade e segurança de matérias-primas, estrutura física e documentação.
Com a suspensão, fica proibida temporariamente a fabricação, venda, distribuição e uso do todos os alimentos produzidos pela empresa, de qualquer lote.

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A Anvisa orienta que os clientes que compraram os produtos da marca não devem consumir os itens. O consumidores também devem entrar em contato com a empresa para obter informações sobre o recolhimento.
A suspensão dos produtos terá validade até que a empresa apresente soluções para os problemas apresentados pelo órgão de vigilância sanitária.
A Agência Brasil entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.

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