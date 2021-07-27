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Anvisa suspende autorização de importação da vacina Covaxin

Agência foi informada pela empresa indiana Bharat Biotech de que “a Precisa Medicamentos não tem mais autorização para representar a Bharat, fabricante da Covaxin”
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jul 2021 às 14:27

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 14:27

Centro de Diagnósticos do ES reúne exames e vacinas no mesmo local
Anvisa informou que a decisão foi tomada após ter sido comunicada pela empresa indiana Bharat Biotech. Crédito: Freepik
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu cautelarmente a autorização excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina Covaxin, usada contra a covid-19. A decisão foi tomada nesta terça-feira (27), em Brasília, de forma unânime pela diretoria colegiada da agência. A solicitação de importação foi feita pelo Ministério da Saúde.
Em nota, a Anvisa informou que a decisão foi tomada após ter sido comunicada pela empresa indiana Bharat Biotech que “a Precisa Medicamentos não possui mais autorização para representar a Bharat, fabricante da vacina Covaxin no Brasil”.

SEGURANÇA JURÍDICA E TÉCNICA

Ainda segundo a agência, a medida prevalecerá até que “sobrevenham novas informações que permitam concluir pela segurança jurídica e técnica” da manutenção da deliberação que autorizou a importação.
Relator da matéria, o diretor Alex Machado Campos disse que a perda de legitimidade da Precisa Medicamentos para atuar junto à Anvisa pode influenciar no cumprimento dos requisitos e condicionantes da importação.
“A decisão levou em conta ainda notícias de que documentos ilegítimos podem ter sido juntados ao processo de importação, o que pode impactar as conclusões quanto aos aspectos de qualidade, segurança e eficácia da vacina a ser utilizada na população nacional”, concluiu a Anvisa.

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