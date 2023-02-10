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Risco para a saúde

Anvisa proíbe venda e uso de todas as pomadas para modelar e trançar cabelos

Determinação foi tomada após casos de lesões oculares, como cegueira temporária, em pessoas que utilizaram os produtos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 fev 2023 às 10:01

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 10:01

BRASÍLIA, DF - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta sexta-feira (10), a comercialização de todas as pomadas utilizadas para modelar e trançar cabelos. Enquanto a medida estiver em vigor, nenhum lote de qualquer desses produtos pode ser comercializado e não deve ser utilizado por consumidores e profissionais de beleza
A decisão da agência foi tomada após os recentes casos de cegueira temporária, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço nos olhos e dor de cabeça ligados ao uso das pomadas.
Pomadas para cabelo: Anvisa proíbe venda de produtos
Pomadas para cabelo: Anvisa proíbe venda de produtos Crédito: Reprodução/TV Globo
Esses produtos são utilizados para realização de penteados, tranças e o chamado baby hair. São produtos muito usados em cabelos crespos e cacheados para trazer definição, mas podem ser aplicados em qualquer tipo de cabelo.
Segundo as informações disponíveis, os eventos ocorreram, principalmente, com pessoas que tomaram banhos de mar, piscina ou mesmo de chuva após terem feito uso dos produtos.
"A decisão é resultado de uma avaliação de risco feita pela Anvisa e foi adotada tendo em vista o aumento do número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso desse tipo de produto", disse a agência reguladora, em nota.
A norma permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências sobre esses produtos.

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A Anvisa alerta que mesmo exemplares adquiridos anteriormente e existentes nas residências ou em salões de beleza não devem ser utilizados. No entanto, não há previsão de recolhimento.
A agência reguladora alertou ainda aos profissionais de saúde que, ao realizarem atendimento de pacientes com quaisquer efeitos indesejáveis que possivelmente estejam relacionados com o uso de produtos para trançar e modelar os cabelos ou de outros produtos cosméticos, notifiquem o caso à Anvisa.

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