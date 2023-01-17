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Atenção!

Anvisa proíbe fabricação de mais sete pomadas modeladoras; veja a lista

Agência já tinha feito um alerta sobre relatos de efeitos adversos nos olhos provocados por cosméticos usados para modelar e trançar os cabelos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2023 às 15:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 15:00

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu cancelar a regularização de sete pomadas modeladoras para cabelos, pelo descumprimento de normas sanitárias vigentes. Desta forma, as empresas não poderão mais fabricar esses produtos. A medida divulgada na segunda-feira (16) foi publicada na sexta-feira (13).
No ano passado, a Anvisa já tinha feito um alerta sobre relatos de efeitos adversos nos olhos provocados por cosméticos usados para modelar e trançar os cabelos.
Segundo a Anvisa, a decisão se soma à resolução publicada na quinta-feira passada, que cancelou a regularização da Pomada Modeladora para Tranças Anti-Frizz Be Black.
"Alguns dos produtos já tinham sido objeto de medidas restritivas no âmbito da sua comercialização e do seu uso. Com a medida atual, os produtos não podem mais ser fabricados", disse a agência no comunicado.
Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa cancela regularização de sete pomadas modeladoras para cabelos Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A Anvisa também alerta que é importante que os consumidores fiquem atentos às recomendações de uso e às advertências contidas nos rótulos das embalagens de produtos para modelar cabelos.
Lista das empresas que estão proibidas de fabricar definitivamente os produtos:
  • Pomada modeladora para tranças anti-frizz Be Black, da empresa Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli
  • Pomada Black - Essenza HairPomada Modeladora para Tranças Boxbraids (Fixa Liss), ambas da Evolução Indústria de Cosméticos Ltda - Me
  • Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic, da Microfarma Indústria e Comércio Ltda
  • Rosa Hair - Pomada Modeladora - Mega Fixação 150g, da Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda - Me
  • Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher, da Supernova Indústria Comércio e Serviços Ltda

Devolução de produtos

Quem tiver algum produto especificamente fabricado pela Microfarma Indústria e Comércio Ltda deve entrar em contato com a empresa para verificar a forma de devolução. Da mesma forma, os estabelecimentos, como salões, também devem suspender imediatamente a utilização.
"As pessoas que usaram algum desses produtos devem lavar os cabelos com cuidado para que o produto não entre em contato com os olhos. Em caso de qualquer efeito adverso, devem procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo", afirma a Anvisa.

Investigações

Para os produtos das outras empresas, a agência ainda está avaliando as ações sanitárias necessárias. "Ressalta-se que a Anvisa segue acompanhando todos os fatos relatados com relação às pomadas capilares e conta, também, com a atuação dos órgãos de vigilância sanitária dos Estados e municípios, de modo que todos os produtos envolvidos com os relatos de problemas de visão estão sendo investigados", afirma.
Em 6 de janeiro, a Anvisa já havia determinado a proibição do uso, produção, distribuição e comercialização da Cassu Braids, uma pomada capilar usada para modelar e fixar penteados. O cosmético, da empresa Cassulinha Cabelos, é fabricado por outra organização, a Microfarma. Ele teve o uso barrado por causa de efeitos indesejáveis provocados nos olhos e também por irregularidades da fabricante.
Ainda no ano passado, a Anvisa também alertou sobre registros de efeitos adversos nos olhos provocados por cosméticos usados para modelar e trançar os cabelos. Uma das consequências apresentadas pela agência foi de cegueira temporária, considerado um efeito indesejável de nível grave.
A maioria das ocorrências foi relatada após o contato do produto, já aplicado no cabelo, com água de piscina e do mar.

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Anvisa proíbe venda de pomada capilar para trança

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