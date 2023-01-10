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Ardência nos olhos

Anvisa proíbe venda de pomada capilar para trança

Segundo a Anvisa, a microfarma que produz a pomada Cassu Braids não está regularizada para produzir o produto e com a licença sanitária cancelada desde 2018
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jan 2023 às 11:21

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 11:21

Anvisa proíbe venda de pomada Cassu Braids para trança
Anvisa proíbe venda de pomada Cassu Braids para trança Crédito: Divulgação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na sexta-feira passada, 6, a proibição do uso, produção, distribuição e comercialização da Cassu Braids, uma pomada capilar usada para modelar e fixar penteados, como tranças. O cosmético está sendo barrado por conta de efeitos indesejáveis provocados nos olhos e também por irregularidades da empresa fabricante.
A agência explicou que a medida foi tomada porque a Microfarma, que fabrica a Cassu Braids, não está regularizada para produzir a pomada. Além disso, a empresa também está com o CNPJ inapto junto à Receita Federal e com a licença sanitária cancelada desde 2018.
Outro motivo apontado pela agência foi a alta quantidade de pessoas que relataram ardência nos olhos e dificuldades para enxergar após a aplicação do produto no cabelo.
A distribuidora da Cassu Braids, a Cassulinha Cabelos, afirma que o ocorrido diz respeito somente a Microfarma. A reportagem tentou entrar em contato com a fabricante, mas não conseguiu contato com a empresa.
"Os consumidores que usaram o produto relataram irritação ocular, pálpebras inchadas e dor nos olhos, além de dificuldade de enxergar, o que ocorreu ao lavarem o cabelo, após o uso do produto. Os casos seguem em investigação", informou a Anvisa por meio de nota.
A agência avisa os consumidores que compraram a pomada para não usá-la, e pede que entrem em contato com a Microfarma para devolução. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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