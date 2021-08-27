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Vacina contra Covid

Anvisa pede à Janssen informações sobre uso de dose de reforço

Diferentemente de outras vacinas, a Janssen tem o ciclo vacinal completo somente com uma dose, e não com duas; objetivo da agência é coletar subsídios para avaliar necessidade de reforço

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:19

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 ago 2021 às 18:19
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
Representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da farmacêutica Janssen, do conglomerado estadunidense Johnson & Johnson, reuniram-se nesta sexta-feira (27) para discutir a troca de informações sobre o uso da dose de reforço.
A Anvisa solicitou da empresa o compartilhamento dos estudos realizados sobre a aplicação dessa proteção adicional. Os integrantes do órgão pediram que o repasse de informações ocorra à medida que sejam concluídos, no processo chamado de submissão contínua.
Segundo comunicado da agência, o objetivo é coletar subsídios para avaliar as possibilidades e a demanda por uma dose de reforço no caso do imunizante. Essas informações podem auxiliar no possível replanejamento do Programa Nacional de Imunizações (PNI).
Diferentemente de outras vacinas, a Janssen tem o ciclo vacinal completo somente com uma dose, e não com duas.
A Anvisa abriu diálogo também com a Pfizer sobre os estudos para o uso da 3ª dose. Nesta semana, o governo confirmou o início da aplicação da proteção adicional em idosos acima de 70 anos a partir de setembro com o imunizante Pfizer.

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