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Covid-19

Anvisa informa que recebeu pedido da Janssen para avaliar dose de reforço

A vacina da Janssen tem esquema primário de dose única. A agência destaca que a dose de reforço visa a manter ou elevar a imunização obtida após a vacinação primária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 nov 2021 às 19:43

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 19:43

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra Covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste sábado (20), que recebeu pedido da farmacêutica Janssen para avaliar a inclusão de dose de reforço na bula de sua vacina contra a Covid-19.
A vacina da Janssen tem esquema primário de dose única. A agência destaca que a dose de reforço visa a manter ou elevar a imunização obtida após a vacinação primária.
A agência informa que analisará o pedido com base nos dados e estudos desenvolvidos pela empresa e definirá as possíveis condições de uso, indicações e intervalos a partir das informações e evidências científicas disponíveis.
"Os dados são de responsabilidade da empresa e devem demonstrar o benefício da dose de reforço em relação a sua segurança e eficácia", diz a Anvisa em nota. " O pedido foi protocolado na noite de sexta-feira (19) e prazo de análise é de até 30 dias, conforme regras adotadas dentro da autorização de uso emergencial", acrescenta.

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