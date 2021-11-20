Anvisa informa que recebeu pedido da Janssen para avaliar dose de reforço

A vacina da Janssen tem esquema primário de dose única. A agência destaca que a dose de reforço visa a manter ou elevar a imunização obtida após a vacinação primária.

A agência informa que analisará o pedido com base nos dados e estudos desenvolvidos pela empresa e definirá as possíveis condições de uso, indicações e intervalos a partir das informações e evidências científicas disponíveis.

"Os dados são de responsabilidade da empresa e devem demonstrar o benefício da dose de reforço em relação a sua segurança e eficácia", diz a Anvisa em nota. " O pedido foi protocolado na noite de sexta-feira (19) e prazo de análise é de até 30 dias, conforme regras adotadas dentro da autorização de uso emergencial", acrescenta.