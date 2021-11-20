Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura do Rio zera internações por Covid e faz mutirão para vacinar atrasados
Pandemia

Prefeitura do Rio zera internações por Covid e faz mutirão para vacinar atrasados

O município do Rio já aplicou ao todo aproximadamente 11,985 milhões de doses da vacina contra a Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 nov 2021 às 16:13

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 16:13

Aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19
Aplicação da vacina contra o vírus da Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader / PMV
A prefeitura do Rio de Janeiro informou que não há mais pacientes internados por Covid-19 na rede municipal de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado (20), um mutirão convocado pelo Ministério da Saúde para vacinação de quem está com a segunda dose da vacina em atraso.
Considerando toda a rede pública de saúde, o município do Rio tem 32 internados por Covid-19, segundo os dados da prefeitura atualizados às 10h30 deste sábado.
"Nesta semana de cada 100 testes de Covid-19 realizados somente 2 foram positivos. É o menor índice de positividade desde o início da pandemia graças a adesão à vacina", escreveu o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em uma rede social.
Os postos de vacinação do município funcionam de 8h às 17h neste sábado para receber os moradores acima de 12 anos que estão com a segunda dose da vacina em atraso e também imunizar com a dose de reforço a população adulta que tomou a segunda dose há mais de cinco meses.
Segundo os dados do Painel Rio Covid-19, atualizado às 11h deste sábado, entre a população adulta na cidade, 95,2% já foram imunizados contra a doença. Se considerados também os adolescentes, 89,1% das pessoas acima de 12 anos completaram já o ciclo de imunização contra a Covid-19. O resultado equivale a 76,4% da população total do município já vacinada contra a doença.
A Secretaria Municipal de Saúde informa ainda que quase 1,038 milhão de pessoas receberam a dose de reforço da vacina, entre eles idosos e públicos prioritários, como profissionais de saúde. O município do Rio já aplicou ao todo aproximadamente 11,985 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.

Veja Também

Cientistas sugerem soma de esforços para prevenir transmissão da Covid pelo ar

Medo de ficar sem teto na pandemia leva brasileiro a priorizar aluguel, diz pesquisa

Terceira dose contra Covid no ES: quem pode tomar, quando e qual vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Rio de Janeiro Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados