Prefeitura do Rio zera internações por Covid e faz mutirão para vacinar atrasados

Aplicação da vacina contra o vírus da Covid-19 Crédito: Elizabeth Nader / PMV

A prefeitura do Rio de Janeiro informou que não há mais pacientes internados por Covid-19 na rede municipal de saúde . A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado (20), um mutirão convocado pelo Ministério da Saúde para vacinação de quem está com a segunda dose da vacina em atraso.

Considerando toda a rede pública de saúde, o município do Rio tem 32 internados por Covid-19, segundo os dados da prefeitura atualizados às 10h30 deste sábado.

"Nesta semana de cada 100 testes de Covid-19 realizados somente 2 foram positivos. É o menor índice de positividade desde o início da pandemia graças a adesão à vacina", escreveu o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em uma rede social.

Os postos de vacinação do município funcionam de 8h às 17h neste sábado para receber os moradores acima de 12 anos que estão com a segunda dose da vacina em atraso e também imunizar com a dose de reforço a população adulta que tomou a segunda dose há mais de cinco meses.

Segundo os dados do Painel Rio Covid-19, atualizado às 11h deste sábado, entre a população adulta na cidade, 95,2% já foram imunizados contra a doença. Se considerados também os adolescentes, 89,1% das pessoas acima de 12 anos completaram já o ciclo de imunização contra a Covid-19. O resultado equivale a 76,4% da população total do município já vacinada contra a doença.