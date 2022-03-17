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Suspensão

ANS suspende venda de 12 planos de saúde após reclamação de consumidor

Ao todo, a agência analisou mais de 33 mil reclamações relacionadas a planos de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2022 às 08:01

Publicado em 17 de Março de 2022 às 08:01

Proibição da venda começa na próxima terça-feira (22).
Proibição da venda começa na próxima terça-feira (22). Crédito: Reprodução/Agência Brasil
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) suspendeu nesta quarta-feira (16) a venda de 12 planos de saúde por causa de reclamações de consumidores. A medida faz parte de um monitoramento feito pela agência reguladora e atinge seis operadoras, incluindo duas unidades da Unimed, Oral Class e Saúde Sim. Juntos, os planos têm cerca de 83 mil beneficiários.
A proibição temporária começa a valer na próxima terça-feira (22) e a comercialização a novos clientes só pode voltar se as operadoras apresentarem melhora na cobertura assistencial, segundo o órgão.
Ao todo, a ANS analisou mais de 33 mil reclamações relacionadas a planos de saúde entre outubro e dezembro do ano passado.

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