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No fim de semana

Anielle Franco vira alvo da oposição após usar avião da FAB

Ministra da Igualdade Racial foi a jogo em São Paulo para lançar um protocolo de intenções para campanha de combate ao racismo no esporte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 set 2023 às 20:17

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 20:17

Anielle Franco, Ministério da Igualdade Racial
Anielle Franco, Ministério da Igualdade Racial Crédito: Reprodução/Twitter @LulaOficial
Parlamentares da oposição ao governo Lula criticaram nesta segunda-feira (25) o uso de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no fim de semana para agenda em São Paulo.
A ministra esteve no domingo (24) no estádio do Morumbi, durante a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, para lançar um protocolo de intenções para campanha de combate ao racismo no esporte. A iniciativa faz parte de ações de um grupo de trabalho do governo federal, que envolve também as pastas do Esporte e da Justiça.
Em rede social, ela publicou um vídeo cantando dentro de um avião da Força Aérea, dizendo que estava partindo de Brasília a caminho de São Paulo, "não só porque eu sou flameguista, mas por um motivo especial", em referência ao lançamento do programa.
Deputados bolsonaristas fizeram críticas à ministra pelas despesas públicas com o voo.
"Avião da FAB virou 'táxi aéreo'. Adivinha quem vai pagar a conta do passeio", escreveu Carla Zambelli (PL-SP).
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse: "nada como lutar contra o racismo pegando voo exclusivo".
Kim Kataguiri (União Brasil-SP) afirmou que a ministra usou "o combate ao racismo como desculpa" e que "o povo banca essa farra".
Nesta segunda, Anielle rebateu os oposicionistas dizendo que é "inacreditável que uma ministra seja questionada por ir fazer o seu trabalho de combate ao racismo e cumprir o seu dever".
"Vemos que as noções estão invertidas quando avançamos em um acordo histórico de enfrentamento ao racismo e somos criticados por isso. O que de fato incomoda?"
Anielle também republicou em rede social mensagem da deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) na qual a parlamentar relembrou a apreensão de drogas em voo da FAB na Espanha durante o governo Jair Bolsonaro, em 2019.
"Deixar eu ver se entendi: no avião da FAB pode tráfico de cocaína, levar o pet, usar para compromissos pessoais. Mas não pode a ministra da Igualdade Racial assinar protocolo de combate ao racismo no futebol", escreveu Petrone.

Lançamento

No lançamento do projeto do ministério no Morumbi, também estiveram o novo ministro do Esporte, André Fufuca (PP), e o ministro dos Direitos Humanos, Sílvio Almeida, além do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Anielle e Fufuca também estiveram na premiação, ao fim do jogo.
Ministros de Estado têm direito a usar as aeronaves da FAB, mas desde que esses deslocamentos preencham alguns requisitos. Decreto que regulamenta o uso de aviões por autoridades foi atualizado por Jair Bolsonaro (PL) em março de 2020.
O texto determina que o avião só pode ser usado por motivos de trabalho e que "compete à autoridade solicitante analisar a efetiva necessidade da utilização de aeronave do Comando da Aeronáutica em substituição a voos comerciais".
Reportagem da Folha de S.Paulo publicada em maio mostrou que ministros do governo Lula (PT) usaram aeronaves da FAB para fazer trajetos (de ida e volta) de Brasília para as cidades onde mantêm domicílio às vésperas de fins de semana e feriados. Alguns deles marcam agendas nos últimos dias da semana nesses locais. E acabam retornando apenas às segundas.

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