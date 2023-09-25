Gênero e cor não serão critérios para indicações ao STF e PGR, diz Lula

"Não precisa perguntar sobre essa questão de gênero e cor. No momento certo, vocês vão saber quem eu vou indicar e pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e que eu tenha mais fé que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte", disse o petista a jornalistas, nesta segunda-feira (25).

Lula disse ter vários nomes em mente para indicar ao STF e à PGR Crédito: Ricardo Stuckert/PR

Lula disse ter "várias pessoas na mira", mas disse estar tranquilo. Segundo ele, a avaliação para a escolha ao STF será um perfil que "possa atender interesse e expectativa do Brasil, que possa servir o Brasil, tenha respeito com sociedade brasileira, que tenha respeito mas não medo da imprensa".

"Vou escolher ministro da Suprema Corte, PGR, pessoas do Cade, gente do Superior Tribunal de Justiça, mas tudo tem seu tempo", tranquilizou. "Tem que conversar com muita gente, sabe que tem muita gente dando conselho e sou muito bom ouvindo conselhos", acrescentou. "No momento que achar que é importante escolher, vou escolher."

Lula negou que as indicações ao STF e PGR tenham qualquer vinculação com a cirurgia que irá realizar na sexta-feira (29) no quadril. De acordo com o presidente, o procedimento será apenas para cuidar da saúde. "Quero voltar a jogar bola, correr, fazer esteira, fazer ginástica", declarou.