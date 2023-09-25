Lula em NY: qual o resultado das 3 missões do presidente brasileiro nos EUA

Lula foi a Nova York com tres missões: impressionar a opinião internacional com seu discurso na ONU, reposicionar a relação entre Brasil e Estados Unidos e não permitir que um novo desencontro com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky ofuscasse os dois primeiros objetivos.

E deixou os Estados Unidos se sentindo bem sucedido em todas essas frentes.

Neste vídeo, a repórter Mariana Sanches, enviada especial da BBC News Brasil a Nova York, conta como foram os quatro dias de Lula nos Estados Unidos.

Leia mais sobre o tena em https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq59nyqnyqxo

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