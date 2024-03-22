Ambulante morre após queda de raio em praia de Arraial do Cabo

Agentes municipais monitoram a faixa de areia com trabalho de conscientização Crédito: Prefeitura/Divulgação

Um homem morreu após a queda de um raio em uma praia de Arraial do Cabo (RJ). Morte foi registrada no Pontal do Atalaia. A identidade da vítima não foi divulgada, mas a Defesa Civil informou que o homem era um ambulante que trabalhava no local.

Vítima estava recolhendo material de trabalho quando foi atingido. Ele ignorou a orientação de evitar locais abertos, informou a Defesa Civil. Duas pessoas ficaram feridas. Outros dois homens que também foram atingidos pela descarga elétrica tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. Não há informação sobre o estado de saúde deles.