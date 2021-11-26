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Final da Libertadores

"Amanhã somos todos Flamengo", diz Bolsonaro, que já se declarou palmeirense

Presidente já se declarou palmeirense, mas se mostra a favor do time carioca, na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado (27) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2021 às 16:18
O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro, nos camarotes do estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do início da partida entre CSA x Flamengo
O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro, nos camarotes do estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do início da partida entre CSA x Flamengo Crédito: Alex Farias/Agência Estado - 12-06-2019
presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (26) torcer pela vitória do Flamengo na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado (27) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.
Bolsonaro já se declarou palmeirense, mas é frequentemente visto em estádios vestido a camisa de outros clubes, inclusive a do rubro-negro carioca. Em uma dessas ocasiões, no ano de 2019, assistiu a jogo da equipe com a camisa do clube e ao lado de Sergio Moro, seu então ministro da Justiça.
A declaração de apoio ao Flamengo para a decisão continental foi dada em um evento militar no Rio de Janeiro.
"Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo", disse ele. O presidente havia declarado apoio ao time carioca há dois anos, quando o Flamengo conquistou o título da Libertadores sobre o River Plate (ARG), no Peru.
O nome de Jair Bolsonaro é uma homenagem a um ídolo palmeirense, Jair Rosa Pinto. Ao longo de seu mandato, contudo, a atual diretoria do Flamengo, encabeçada pelo presidente Rodolfo Landim, tem tido acesso direto ao presidente.
A chamada MP do Mandante (medida provisória que dá ao mandante do jogo de futebol o direito exclusivo de transmiti-lo ou negociar a transmissão) foi editada por Jair Bolsonaro em 18 de junho, após se encontrar com Landim.
A diretoria rubro-negra tem negado vínculos políticos com o presidente e afirma agir por interesse do clube.

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