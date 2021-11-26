"Amanhã somos todos Flamengo", diz Bolsonaro, que já se declarou palmeirense

O presidente Jair Bolsonaro, ao lado do ministro da Justiça, Sergio Moro, nos camarotes do estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do início da partida entre CSA x Flamengo Crédito: Alex Farias/Agência Estado - 12-06-2019

Bolsonaro já se declarou palmeirense, mas é frequentemente visto em estádios vestido a camisa de outros clubes, inclusive a do rubro-negro carioca. Em uma dessas ocasiões, no ano de 2019, assistiu a jogo da equipe com a camisa do clube e ao lado de Sergio Moro, seu então ministro da Justiça.

A declaração de apoio ao Flamengo para a decisão continental foi dada em um evento militar no Rio de Janeiro.

"Assim como falei em 2019 e deu certo, amanhã somos todos Flamengo", disse ele. O presidente havia declarado apoio ao time carioca há dois anos, quando o Flamengo conquistou o título da Libertadores sobre o River Plate (ARG), no Peru.

O nome de Jair Bolsonaro é uma homenagem a um ídolo palmeirense, Jair Rosa Pinto. Ao longo de seu mandato, contudo, a atual diretoria do Flamengo, encabeçada pelo presidente Rodolfo Landim, tem tido acesso direto ao presidente.

A chamada MP do Mandante (medida provisória que dá ao mandante do jogo de futebol o direito exclusivo de transmiti-lo ou negociar a transmissão) foi editada por Jair Bolsonaro em 18 de junho, após se encontrar com Landim.