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Em hidrelétrica

Aluno morre afogado durante passeio escolar em Santa Catarina

Os alunos não tinham autorização para isso, segundo informado por testemunhas aos bombeiros. A morte de Lucas foi constatada ainda no local do afogamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 nov 2023 às 16:08

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 16:08

Lucas Soares Lisboa, 18, morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC)
Lucas Soares Lisboa, 18, morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um estudante, identificado como Lucas Soares Lisboa, 18, morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC). Ele fazia parte de um grupo escolar que visitava uma pequena central hidrelétrica e entrou na água. Os alunos não tinham autorização para isso, segundo informado por testemunhas aos bombeiros.
Ele foi retirado da água sem os sinais vitais e recebeu manobras de ressuscitação até a chegada dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros constatou a morte de Lucas ainda no local do afogamento. O corpo do jovem foi enterrado na tarde desta quarta-feira (22) no cemitério Santo Antônio. Lucas era aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Jovino Lima.
O caso aconteceu na terça-feira (21) e a escola lamentou a morte do estudante em publicação nas redes sociais. O UOL buscou a Secretaria de Estado da Educação de SC para saber se o órgão tem nota sobre o assunto, mas não recebeu retorno até o momento.

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