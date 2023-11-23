Aluno morre afogado durante passeio escolar em Santa Catarina

Lucas Soares Lisboa, 18, morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um estudante, identificado como Lucas Soares Lisboa, 18, morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC). Ele fazia parte de um grupo escolar que visitava uma pequena central hidrelétrica e entrou na água. Os alunos não tinham autorização para isso, segundo informado por testemunhas aos bombeiros.

Ele foi retirado da água sem os sinais vitais e recebeu manobras de ressuscitação até a chegada dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros constatou a morte de Lucas ainda no local do afogamento. O corpo do jovem foi enterrado na tarde desta quarta-feira (22) no cemitério Santo Antônio. Lucas era aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Jovino Lima.