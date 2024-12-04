Aluna de 17 anos atira em colega dentro de escola particular em Teresina

Uma estudante de 17 anos atirou no rosto de um aluno de 16 anos dentro de uma escola particular de Teresina na manhã desta quarta-feira (4). O estado de saúde do garoto é grave. A vítima está internada no Hospital de Urgência de Teresina. A jovem que atirou foi apreendida pela Polícia Civil do Piauí. Durante o depoimento, ela se manteve em silêncio e foi encaminhada para a Delegacia do Menor Infrator.

Ela e o o aluno baleado estudam na mesma sala do Colégio CPI, localizado no centro da capital piauiense. Os disparos aconteceram enquanto eles estavam no refeitório da escola. Uma arma do tipo pistola e uma faca foram encontradas na bolsa da estudante. De acordo com a Polícia Militar, a arma de fogo pertence ao pai dela, que é policial militar.