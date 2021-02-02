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Críticas à Bolsonaro

Alexandre Frota retira sua candidatura à presidência da Câmara

O deputado foi o primeiro a discursar na sessão que vai eleger o novo presidente da Casa. O parlamentar acusou o presidente Jair Bolsonaro de comprar votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2021 às 21:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 21:12

Sessão da Câmara para eleger nova Mesa Diretora. Dep. Alexandre Frota (PSDB - SP)
Sessão da Câmara para eleger nova Mesa Diretora. Dep. Alexandre Frota (PSDB - SP) Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
Primeiro a discursar, o deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) abriu mão de sua candidatura ao comando na Câmara dos Deputados e acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de comprar votos para eleger seu candidato, o líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL).
"Eu quero abrir mão de minha candidatura. Estou renunciando para anunciar meu apoio a Baleia Rossi (MDB-SP)", anunciou Frota.
Segundo ele, o bloco do centrão "não tem princípios" e tem apoiado o Poder Executivo em troca de cargos e emendas. "Nós estamos em uma eleição comprada. Essa Casa está se tornando um quintal do Bolsonaro, de garotos travessos e levados", disse.
No discurso, o parlamentar chamou Bolsonaro de "charlatão" e afirmou que ele é um presidente "enganador", que comanda um governo que é um "desastre" cultural, econômico e político.

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"Jair Bolsonaro leva o país para o maior atraso da histórica republicana", criticou. "Eu poderia vender meu voto para o Arthur Lira, mas estaria votando pelo Bolsonaro contra a democracia", afirmou.
Para o parlamentar, o presidente ignorou a pandemia do coronavírus e agrediu "aqueles que foram a favor da vida".
"Tudo foi feito de forma cirúrgica para dar a vitória de forma vergonhosa ao Jair Bolsonaro", disse. "Eu quero lembrar das mortes pelo Covid e da nossa imprensa, que tem sido atacada nos últimos anos", ressaltou.

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