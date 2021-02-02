Alexandre Frota retira sua candidatura à presidência da Câmara

Sessão da Câmara para eleger nova Mesa Diretora. Dep. Alexandre Frota (PSDB - SP) Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Primeiro a discursar, o deputado federal Alexandre Frota (PSL-SP) abriu mão de sua candidatura ao comando na Câmara dos Deputados e acusou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de comprar votos para eleger seu candidato, o líder do centrão, Arthur Lira (PP-AL).

"Eu quero abrir mão de minha candidatura. Estou renunciando para anunciar meu apoio a Baleia Rossi (MDB-SP)", anunciou Frota.

Segundo ele, o bloco do centrão "não tem princípios" e tem apoiado o Poder Executivo em troca de cargos e emendas. "Nós estamos em uma eleição comprada. Essa Casa está se tornando um quintal do Bolsonaro, de garotos travessos e levados", disse.

No discurso, o parlamentar chamou Bolsonaro de "charlatão" e afirmou que ele é um presidente "enganador", que comanda um governo que é um "desastre" cultural, econômico e político.

"Jair Bolsonaro leva o país para o maior atraso da histórica republicana", criticou. "Eu poderia vender meu voto para o Arthur Lira, mas estaria votando pelo Bolsonaro contra a democracia", afirmou.

Para o parlamentar, o presidente ignorou a pandemia do coronavírus e agrediu "aqueles que foram a favor da vida".