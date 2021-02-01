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Rodrigo Pacheco

Ministros de Bolsonaro parabenizam novo presidente do Senado

No Facebook, o presidente apenas registrou que a eleição ocorreu por votação em cédula de papel. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) recebeu 57 votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2021 às 20:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:12

À bancada, em pronunciamento, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
À bancada, em pronunciamento, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Crédito: Beto Barata/Agência Senado
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nesta segunda-feira (1º) uma mensagem sobre a eleição de seu aliado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para a presidência do Senado Federal. No Facebook, Bolsonaro apenas destacou que a escolha de Pacheco, que venceu com 57 votos, ocorreu por votação em cédula de papel.
"Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o Senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22", escreveu.
O presidente é um defensor do voto impresso e já disse que, sem as cédulas de papel nas eleições de 2022, "vamos ter problema pior que nos Estados Unidos" - em uma referência à invasão do Capitólio em Washington por partidários do ex-presidente Donald Trump.
Pacheco foi o nome apoiado por Bolsonaro e venceu a disputa contra a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que teve 21 votos. O comentário de Bolsonaro nas redes sociais foi publicado poucos minutos após a proclamação do resultado. Outros ministros do governo também saudaram a vitória do mineiro.
Responsável pela articulação política do governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) parabenizou Pacheco.
"Parabenizo a vitória do presidente Rodrigo Pacheco no Senado Federal! Ao lado do presidente Bolsonaro, acompanhei o desenrolar de um processo legítimo e democrático na tarde de hoje. É com base nesses princípios que seguiremos articulando em busca do desenvolvimento do nosso País!"
Acompanhando a mensagem, Ramos publico uma foto em que ele e Bolsonaro aparecem acompanhando a sessão do Senado.
Fábio Faria (PSD), ministro das Comunicações, disse que o governo está confiante na atuação de Pacheco na "pauta liberal e nas reformas necessárias ao país". "Desejo uma excelente jornada no comando da casa legislativa".

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