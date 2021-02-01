Ministros de Bolsonaro parabenizam novo presidente do Senado

À bancada, em pronunciamento, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Crédito: Beto Barata/Agência Senado

"Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o Senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/22", escreveu.

O presidente é um defensor do voto impresso e já disse que, sem as cédulas de papel nas eleições de 2022, "vamos ter problema pior que nos Estados Unidos" - em uma referência à invasão do Capitólio em Washington por partidários do ex-presidente Donald Trump.

Pacheco foi o nome apoiado por Bolsonaro e venceu a disputa contra a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que teve 21 votos. O comentário de Bolsonaro nas redes sociais foi publicado poucos minutos após a proclamação do resultado. Outros ministros do governo também saudaram a vitória do mineiro.

Responsável pela articulação política do governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) parabenizou Pacheco.

"Parabenizo a vitória do presidente Rodrigo Pacheco no Senado Federal! Ao lado do presidente Bolsonaro, acompanhei o desenrolar de um processo legítimo e democrático na tarde de hoje. É com base nesses princípios que seguiremos articulando em busca do desenvolvimento do nosso País!"

Acompanhando a mensagem, Ramos publico uma foto em que ele e Bolsonaro aparecem acompanhando a sessão do Senado.