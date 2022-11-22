Alexandre Frota é anunciado para grupo de transição de Lula para Cultura

Alckmin também anunciou os outros parlamentares que comporão o grupo - os deputados federais Túlio Gadêlha (Rede-PE), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Marcelo Calero (PSD-RJ), ex-ministro da Cultura, e Benedita da Silva (PT-RJ).
Anteriormente, outros nomes já haviam sido anunciados para o grupo de transição na Cultura - a atriz Lucélia Santos, o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira, o secretário nacional de Cultura do PT, Márcio Tavares, a cantora Margareth Menezes, o músico e poeta Antônio Marinho e a deputada federal pelo PSOL de Minas Gerais Áurea Carolina.