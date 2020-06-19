Alexandre de Moraes prorroga prisão de Sara Giromini, líder de grupo bolsonarista

Sara Giromini é ativista pró-Bolsonaro e participa de um grupo autointitulado "300 do Brasil" Crédito: Reprodução / Instagram

Winter está entre os líderes do grupo de extrema direita 300 do Brasil, um dos responsáveis pelas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas em Brasília e de ataques a integrantes do Congresso Nacional e do STF.

A decisão de Alexandres de Moraes, tomada a partir de um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), renova também os mandados de prisão temporária contra outros cinco integrantes grupo.

As prisões ocorreram ao longo da semana. Winter foi a primeira a ser localizada pela Polícia Federal. Foi detida na segunda-feira (15) e atualmente se encontra no presídio feminino da Colmeia, em uma cidade satélite de Brasília.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), há indícios de que o grupo 300 do Brasil vinha organizando e captando recursos financeiros para ações que se enquadram na Lei de Segurança Nacional, que define crimes contra a ordem política e social.