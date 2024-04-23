Alckmin brinca com bronca de Lula e posta meme de Papa-Léguas: 'Pé na tábua'

Na legenda a imagem, Alckmin justificou a cobrança do presidente. "Ele tem toda razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso", diz o vice-presidente, que acumula o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O uso de memes é comum na rede social de Alckmin. Desde o início do governo, a equipe de mídias sociais do vice-presidente aposta em uma abordagem descontraída para atrair engajamento dos seguidores.

Quatro anos parece muito tempo, mas passam muito rápido. O presidente @LulaOficial já fez história, ao aprovar um novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, aumentando a renda e criando empregos no Brasil.… pic.twitter.com/W2XGnsq0CW — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) April 23, 2024

Lula cobrou ministros publicamente

"Conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política", disse Lula durante o evento de lançamento do programa Acredita, no Palácio do Planalto.

A gestão Lula enfrenta um impasse na articulação política com os líderes do Congresso e corre o risco de assistir ao Legislativo aprovando uma "pauta-bomba" para as contas públicas do governo. Segundo cálculos da gestão federal, projetos que tramitam no Congresso podem gerar gastos adicionais de R$ 70 bilhões aos cofres públicos.

O projeto com o maior impacto no orçamento é uma proposta de emenda à Constituição (PEC) patrocinada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, apelidada de PEC do Quinquênio. Se aprovado, o texto concede a integrantes do Judiciário e do Ministério Público o direito de receber um bônus a cada cinco anos de trabalho, o quinquênio. O pagamento desse bônus está orçado em R$ 40 bilhões, conforme cálculos do governo.