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Operação Sem Desconto

AGU cria grupo para recuperar dinheiro das vítimas de fraude no INSS

Grupo será formado por oito advogados públicos; PF afirma que mensalidades eram cobradas de aposentados e pensionistas sem autorização por meio de associações envolvidas no esquema; desvios; estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram desviados

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 12:09

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 abr 2025 às 12:09
A Advocacia-Geral da União (AGU) criou na quarta-feira (23) um grupo especial para buscar a recuperação do dinheiro descontado irregularmente dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A medida foi tomada após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.
Fraude no INSS: entrevista coletiva com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da CGU, Vinicius de Carvalho, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues
O ministro Ricardo Lewandowski (segundo à esq.), ministros Vinicius Marques de Carvalho (segundo à dir.) e Carlos Lupi (primerio à dir.) e do delegadfo Andrei Rodrigues (primeiro à esq.), durante coletiva de imprensa sobre a Operação Sem Desconto Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O grupo será formado por oito advogados públicos que vão atuar para propor medidas judiciais e administrativas para obter a reparação dos valores descontados e os danos causados contra o INSS.
Os profissionais também devem propor medidas de prevenção e enfrentamento de situações de fraudes contra a seguridade social.
De acordo com o advogado-geral da União, Jorge Messias, a AGU vai atuar para garantir a renda dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade.
"O Estado brasileiro, os aposentados e pensionistas foram lesados por esse esquema. Por isso, também vamos buscar a responsabilização das entidades que promoveram os descontos ilegais e recuperar cada centavo desviado”, afirma Messias.
Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que foi afastado pela Justiça em função das investigações da Operação Sem Desconto. 

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