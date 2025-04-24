AGU cria grupo para recuperar dinheiro das vítimas de fraude no INSS

A medida foi tomada após a deflagração da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que investiga um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de R$ 6,3 bilhões foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.

O ministro Ricardo Lewandowski (segundo à esq.), ministros Vinicius Marques de Carvalho (segundo à dir.) e Carlos Lupi (primerio à dir.) e do delegadfo Andrei Rodrigues (primeiro à esq.), durante coletiva de imprensa sobre a Operação Sem Desconto Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O grupo será formado por oito advogados públicos que vão atuar para propor medidas judiciais e administrativas para obter a reparação dos valores descontados e os danos causados contra o INSS.

Os profissionais também devem propor medidas de prevenção e enfrentamento de situações de fraudes contra a seguridade social.

De acordo com o advogado-geral da União, Jorge Messias, a AGU vai atuar para garantir a renda dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade.

"O Estado brasileiro, os aposentados e pensionistas foram lesados por esse esquema. Por isso, também vamos buscar a responsabilização das entidades que promoveram os descontos ilegais e recuperar cada centavo desviado”, afirma Messias.