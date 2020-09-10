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Pandemia

Aglomerações apresentarão efeito em duas semanas

Para o governo de São Paulo, os impactos das aglomerações vistas nas praias do Estado ao longo do feriado serão sentidos em duas semanas

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 10:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 10:09
Governador de São Paulo, João Doria
O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a pandemia ainda está em curso e que não é momento par reuniões Crédito: Flickr Governo do Estado de São Paulo
O governo de São Paulo declarou na quinta-feira (9), que os impactos das aglomerações vistas nas praias do Estado ao longo do feriado serão sentidos em duas semanas. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e membros do Centro de Contingência disseram que o efeito poderá "não ser tão alto", contrariando falas que demonstraram preocupação. As aglomerações levaram o governo a montar uma operação especial com intuito de reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas de distanciamento e higiene.
"Isso (movimento do final de semana) pode fazer com que o decréscimo de casos possa ser mais baixo até passar o efeito dessa aglomeração. Mas não acho que terá um efeito grande. Eles existem, mas não devem causar nenhum desastre", afirmou José Osmar Medina, chefe do Centro de Contingência.
Já Doria foi mais cauteloso e afirmou que a pandemia ainda está em curso e que não é momento par reuniões. "As pessoas precisam ter consciência disso. Não temos razão para promover aglomerações."

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