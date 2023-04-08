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Acidente

Aeronave cai no mar  em Pernambuco; filho morre e pai fica ferido

O paramotor (tipo de aeronave leve) caiu próximo da Ilha de Itamaracá. Allan Cabral, de 39 anos, morreu. Ele estava acompanhado do pai, de 65 anos

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 13:27

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2023 às 13:27
Ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco
Ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco Crédito: ABIH-PE/Reprodução
Um homem morreu e outro ficou ferido, na manhã de sexta-feira, 7, na queda de um paramotor (tipo de aeronave leve), na Ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. A vítima era o filho, Allan Cabral, de 39 anos. Ele estava acompanhado do pai, de 65 anos.
Segundo o delegado José Luzia, que comanda as investigações, o pai de Allan, que não teve a identidade revelada, contou que, pouco antes de o equipamento cair, o homem falou que "daria um rasante". Ainda segundo o policial, o sobrevivente disse que foi neste momento que um forte vento atingiu o paramotor, provocando a queda no mar.
Preso embaixo da estrutura do paramotor, Allan, segundo testemunhas, se afogou. Pai e filho foram retirados do mar pela população e só depois socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em nota, o Corpo de Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) afirmou que Allan teve uma parada cardiorrespiratória, e que os profissionais tentaram reanimá-lo, sem sucesso. Allan havia chegado a Pernambuco havia cerca de 15 dias. Desempregado, ele estava morando em São Paulo e retornou ao Estado em busca de emprego.
O pai de Allan disse que o filho havia feito um curso, em São Paulo, para pilotar o equipamento, mas que não sabia se ele tinha autorização/habilitação.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o paramotor é uma aeronave de leve porte, movida por um motor localizado na área traseira, próximo às costas do condutor.
As investigações ficarão sob a responsabilidade da Delegacia de Itamaracá. O paramotor será periciado no Departamento de Engenharia do Instituto de Criminalística (IC).

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