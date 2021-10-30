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BR-174

Acidente com van que levava pacientes deixa 13 mortos em Mato Grosso

Entre os mortos, 11 estavam na van que levava pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital Regional do Rim, em Vilhena (RO), e dois na caminhonete SW4

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 17:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2021 às 17:37
Van que transportava passageiros para Rondônia
Van que transportava passageiros para Rondônia Crédito: Divulgação/Polícia Militar-MT
Um acidente entre uma van e uma caminhonete provocou a morte de 13 pessoas na manhã deste sábado (30), na rodovia BR-174, altura da cidade de Comodoro (MT).
Os dois veículos, que ficaram completamente destruídos, colidiram de frente, segundo informações preliminares da Polícia Civil.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro, entre os mortos, 11 estavam na van, que levava pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital Regional do Rim, em Vilhena (RO), e dois na caminhonete SW4.
Sobreviveram apenas uma técnica de enfermagem que estava na van e um passageiro da caminhonete. Eles foram levados para o Hospital Regional de Cáceres (MT).
Os oito pacientes que morreram faziam tratamento de rotina três vezes por semana no Hospital Regional do Rim. Os outros mortos na van foram dois acompanhantes, além do motorista.
A prefeitura de Comodoro publicou uma nota neste sábado em seu site comunicando que foi decretado luto oficial de três dias na cidade.
A lista dos mortos divulgada pela Secretaria de Saúde é a seguinte: João Alves Franco, José Luiz da Silva, Antonio Pereira Soares, Silvalda Souza Silva, Luiz Guslinski, Geraldo Aparecido, Cenire dos Santos e Mailon Rocha (pacientes que estavam na van); Aparecida Guslinski e Elenice Fernandes de Souza (acompanhantes dos pacientes); Elias Santos (motorista da van); Marcio Coelho e Juliano Coelho (ocupantes da caminhonete).

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