Acidente com van que levava pacientes deixa 13 mortos em Mato Grosso

Van que transportava passageiros para Rondônia Crédito: Divulgação/Polícia Militar-MT

Um acidente entre uma van e uma caminhonete provocou a morte de 13 pessoas na manhã deste sábado (30), na rodovia BR-174, altura da cidade de Comodoro (MT).

Os dois veículos, que ficaram completamente destruídos, colidiram de frente, segundo informações preliminares da Polícia Civil

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro, entre os mortos, 11 estavam na van, que levava pacientes para a realização de hemodiálise no Hospital Regional do Rim, em Vilhena (RO), e dois na caminhonete SW4.

Sobreviveram apenas uma técnica de enfermagem que estava na van e um passageiro da caminhonete. Eles foram levados para o Hospital Regional de Cáceres (MT).

Os oito pacientes que morreram faziam tratamento de rotina três vezes por semana no Hospital Regional do Rim. Os outros mortos na van foram dois acompanhantes, além do motorista.

A prefeitura de Comodoro publicou uma nota neste sábado em seu site comunicando que foi decretado luto oficial de três dias na cidade.