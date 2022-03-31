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Caiu em ribanceira

Acidente com ônibus mata ao menos onze pessoas no Paraná

Batida aconteceu na rodovia PR 090, entre os municípios de Sapopema e São Jerônimo da Sera nessa quarta-feira (30); pelo menos 20 pessoas ficaram feridas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mar 2022 às 13:43

Publicado em 31 de Março de 2022 às 13:43

Acidente com ônibus mata ao menos onze pessoas no Paraná
Acidente com ônibus matou, ao menos, onze pessoas no Paraná Crédito: Polícia Rodoviária Estadual
Ao menos onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas na noite dessa quarta-feira (30), em um acidente com ônibus na rodovia PR 090, entre os municípios de Sapopema e São Jerônimo da Serra, no Paraná. O veículo transportava pessoas que iam de Três Lagoas (MT) a Telêmaco Borba (PR) para trabalhar em uma fábrica de celulose. Os feridos foram levados a hospitais da região e, até o momento, não há um levantamento sobre o estado de saúde das vítimas.
O ônibus caiu em uma ribanceira na região conhecida como Serra Fria, quando já estava próximo ao destino. Roupas e objetos dos passageiros foram encontrados no percurso que o ônibus percorreu na ribanceira. A Polícia Civil vai investigar o que causou o acidente.
Acidente com ônibus mata ao menos onze pessoas no Paraná
Ônibus ficou bastante danificado após o acidente no Paraná Crédito: Polícia Rodoviária Estadual

CINCO MORTES: OUTRO ACIDENTE NO SUL DO PAÍS

Na madrugada da última segunda-feira (28), um acidente envolvendo quatro veículos causou a morte de quatro militares e uma civil na rodovia BR 290, no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Outras 13 pessoas ficaram feridas.
O caminhão que carregava madeira bateu de frente com um ônibus e tombou. Toras de madeira caíram sobre a pista, levando um terceiro veículo, um carro modelo Fox com placa de Cachoeira do Sul, a bater no caminhão.
Além destes três veículos, um micro-ônibus que passava pelo local saiu da pista após o motorista perder o controle da direção enquanto tentava evitar a colisão. O caminhão seguia no sentido de Porto Alegre, quando colidiu com o ônibus.
Das cinco vítimas, quatro eram militares e estavam no ônibus que bateu de frente com o caminhão. Eles estavam a caminho de São Gabriel (RS). A quinta vítima era uma mulher que estava no carro, com o marido e o filho, que sobreviveram e foram socorridos.

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