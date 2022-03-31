Acidente com ônibus mata ao menos onze pessoas no Paraná

Acidente com ônibus matou, ao menos, onze pessoas no Paraná Crédito: Polícia Rodoviária Estadual

Ao menos onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas na noite dessa quarta-feira (30), em um acidente com ônibus na rodovia PR 090, entre os municípios de Sapopema e São Jerônimo da Serra, no Paraná . O veículo transportava pessoas que iam de Três Lagoas (MT) a Telêmaco Borba (PR) para trabalhar em uma fábrica de celulose. Os feridos foram levados a hospitais da região e, até o momento, não há um levantamento sobre o estado de saúde das vítimas.

O ônibus caiu em uma ribanceira na região conhecida como Serra Fria, quando já estava próximo ao destino. Roupas e objetos dos passageiros foram encontrados no percurso que o ônibus percorreu na ribanceira. A Polícia Civil vai investigar o que causou o acidente.

Ônibus ficou bastante danificado após o acidente no Paraná Crédito: Polícia Rodoviária Estadual

CINCO MORTES: OUTRO ACIDENTE NO SUL DO PAÍS

Na madrugada da última segunda-feira (28), um acidente envolvendo quatro veículos causou a morte de quatro militares e uma civil na rodovia BR 290, no município de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul . Outras 13 pessoas ficaram feridas.

O caminhão que carregava madeira bateu de frente com um ônibus e tombou. Toras de madeira caíram sobre a pista, levando um terceiro veículo, um carro modelo Fox com placa de Cachoeira do Sul, a bater no caminhão.

Além destes três veículos, um micro-ônibus que passava pelo local saiu da pista após o motorista perder o controle da direção enquanto tentava evitar a colisão. O caminhão seguia no sentido de Porto Alegre, quando colidiu com o ônibus.