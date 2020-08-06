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Impressões

Ação no STF que protege indígenas é 'virada de página', diz líder

O líder indígena e escritor Ailton Krenak considera a ação 'uma virada de página do ponto de vista da história jurídica'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 10:42

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:42

O líder indígena e escritor Ailton Krenak
O líder indígena e escritor Ailton Krenak Crédito: Mathilde Missioneiro (P)/Folhapress
O líder indígena e escritor Ailton Krenak afirmou ao Estadão na terça (4), antes do fim do julgamento, que a ação no STF é uma "virada de página na história dos direitos indígenas".

Quais suas impressões sobre a ação debatida no Supremo?

Pela primeira vez uma iniciativa indígena, com um advogado indígena (Eloy Terena), tem uma ação admitida no Supremo. É uma virada de página do ponto de vista da história jurídica, com relação aos direitos indígenas e ao direito dos indígenas se representarem, e não serem representados pela Funai ou qualquer outra agência do Estado.

O ministro Barroso declarou que a inação do governo federal sobre os povos indígenas é "inaceitável". O senhor concorda?

Não tenha dúvida. Nós temos um elenco de autoridades de Estado propagando ódio e ameaças contra o povo indígena. O presidente, ministros e militares propagam isso. Não precisa ser juiz ou ministro para saber que estamos diante de um crime, que pode ser considerado como etnocídio.

Qual o cenário hoje da pandemia nas aldeias indígenas?

Eloy Terena disse muito bem que, nesse caso, a vida e o território constituem uma unidade. Não tem como dividir uma coisa da outra. O que enfrentamos é uma associação de invasão territorial, contágio e ameaça constante à vida. Diante da omissão do Estado e das negativas da Funai, as comunidades convocaram a necessidade de fazer barreiras, mas não houve nenhuma cooperação dos governos estaduais nem federais. Com isso, as comunidades indígenas tomaram iniciativas próprias.

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