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Coronavírus

Congresso quer discutir impactos da pandemia sobre indígenas com governo

O requerimento, prevê a realização de audiência pública com representantes dos ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Economia

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:12
Data: 30/12/2018 - ES - Aracruz - Reportagem Especial Culturas. Tribos indígenas Guaranis e Tupiniquins - Editoria: Caderno Dois - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Tribos indígenas Guaranis e Tupiniquins estão entre os que podem ser impactados pela pandemia  Crédito: Ricardo Medeiros
A comissão que fiscaliza atuação do governo no combate ao novo coronavírus aprovou nesta terça-feira (21) convite para que representantes do governo expliquem os impactos da pandemia sobre os povos indígenas. Também foi solicitado ao Ministério da Economia o detalhamento da execução orçamentária voltada aos índios. Ainda não há data para a reunião.
O requerimento, apresentado pelo presidente do colegiado, senador Confúcio Moura (MDB-RO), prevê a realização de audiência pública com representantes dos ministério da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Economia. Segundo o parlamentar, ações urgentes precisam ser tomadas, pois o orçamento da saúde indígena está comprometido desde o ano passado, quando diminuiu 16%.
Nessa segunda-feira (20) a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que indígenas estão particularmente vulneráveis à covid-19. "Os povos indígenas costumam ter alto nível de pobreza, desemprego, desnutrição e doenças transmissíveis e não transmissíveis, tornando-os mais vulneráveis à covid-19 e seus graves resultados", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro sancionou projeto de lei que buscava assegurar medidas emergenciais para povos tradicionais com vetos. Entre outros pontos, o presidente retirou a obrigação do acesso das aldeias à água potável; do fornecimento de materiais de higiene, de limpeza e desinfecção de superfícies de aldeias, distribuição de cestas básicas e da oferta de leitos.

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