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Coronavírus

Ação da Cidadania entrega 40 toneladas de alimentos no Rio de Janeiro

Objetivo é combater a fome durante a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:22

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:22

Ação da Cidadania entrega 40 toneladas de alimentos no Rio de Janeiro
Ação da Cidadania entrega 40 toneladas de alimentos no Rio de Janeiro Crédito: Tania Rêgo | Agência Brasil
A organização não governamental Ação da Cidadania, fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, entregou hoje (9), em parceria com o Movimento Bem Maior, 40 toneladas de alimentos não perecíveis, material de higienização e 1,2 mil máscaras, para representantes de 40 entidades cadastradas pela ONG no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é combater a fome durante a pandemia do novo coronavírus. Cada entidade levou 1 tonelada de alimentos para a região onde atenderá 100 famílias, o que significa que 4 mil famílias foram beneficiadas com a ação desta quinta-feira.
Incluindo o resto do país, onde foram distribuídas 80 toneladas de alimentos, a Ação da Cidadania entregou esta semana a famílias mais necessitadas um total de 120 toneladas de alimentos e produtos de higiene. A gente está recebendo muitas doações, o que nos deixa muito felizes, disse à Agência Brasil o diretor executivo da ONG, Kiko Afonso. Segundo ele, os canais que mais têm recebido doações recorrentes para a ONG são AME Digital, iFood e Benfeitoria.
Até agora, a Ação da Cidadania atendeu, com a campanha nacional, 35 mil famílias, o que soma cerca de 180 mil pessoas. Segundo Kiko Afonso, os próximos passos são tentar aumentar a arrecadação. A ONG e o Movimento Bem Maior estão em negociação final com um grande parceiro, que dará maior capilaridade à campanha, estendendo a rede nacionalmente. A meta da Ação da Cidadania é chegar a 100 mil famílias atendidas por mês. Para isso, a gente precisa arrecadar R$ 25 milhões, para atender essas famílias por três meses, informou. Afonso revelou que a arrecadação com esse propósito está chegando, no momento, perto de R$ 4 milhões.

FILANTROPIA

Kiko Afonso destacou a parceria com o Movimento Bem Maior, que estimula a filantropia na sociedade. O movimento procura disseminar a cultura da filantropia pelo Brasil, por parte de grandes empresários, famílias que têm muito dinheiro e assim por diante. Esse grupo já faz mobilização há muito tempo e quando nós iniciamos essa campanha eles nos procuraram, com o objetivo de nos ajudar a construir essas pontes de arrecadação e captação.
Algumas das captações feitas para o combate à fome durante a pandemia do novo coronavírus vieram por meio de contatos do Movimento Bem Maior. O diretor executivo da Ação da Cidadania lembrou que a ONG trabalha em rede. Não é ela que vai na ponta entregar a cesta; são as entidades cadastradas que a ONG fortalece, na visão que vem desde a época de Betinho, de tentar criar lideranças locais de estímulo à cidadania, aos direitos humanos. Para isso, em vez de fazer ações diretas nos locais, a organização procura que as entidades se fortaleçam localmente e possam, assim, conseguir mais captações nas áreas onde se acham localizadas.
Afonso diz acreditar que quanto maior for o número de parceiros, melhor, para poder atender a milhões de brasileiros que estão entrando em situação de insegurança alimentar, devido à crise do novo coronavírus. Segundo o diretor executivo, o objetivo da Ação da Cidadania é aparecer o menos possível e fazer o máximo possível.
A presidente do Movimento Bem Maior, Carla Matarazzo, destacou que a expectativa é auxiliar nas demandas sociais emergenciais e, concomitantemente, atuar na prevenção, distribuindo informações de cuidados básicos para controlar a disseminação do vírus". "Dessa forma, as famílias podem ter um pouco mais de tranquilidade em suas casas e se protegerem, disse Carla.
Com informações da Agência Brasil

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