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Ensino superior

Aberto prazo para comprovar informações do ProUni

Período de comprovação de informações dos pré-selecionados começa nesta segunda-feira (15) e vai até 24 de agosto
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 ago 2022 às 14:35

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 14:35

Começa nesta segunda-feira (15) o período de comprovação de informações da primeira chamada dos candidatos pré-selecionados a uma bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos (Prouni).
Os estudantes terão até o dia 24 de agosto para comparecerem, de forma virtual ou presencial, às respectivas instituições para quais foram pré-selecionadas, para apresentar toda a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição. O resultado da primeira chamada do Prouni está disponível no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Segundo o Ministério da Educação (MEC), o resultado da segunda chamada estará disponível em 29 de agosto, tendo início, na mesma data, o período de comprovação de informações, que segue até 8 de setembro. Caso não seja selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato poderá ainda manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 e 14 de setembro e aguardar a divulgação do resultado, em 17 de setembro. 
Quem for pré-selecionado, passa para a fase de comprovação de informações, de 19 a 23 de setembro.

PROUNI

O Prouni oferece bolsas de estudo, integrais e parciais, em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Nesta edição, a segunda do ano, estão sendo ofertadas 190 mil bolsas, entre parciais e integrais.
O programa conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que ocorre duas vezes ao ano, conferindo transparência e segurança ao processo de oferta de bolsas de estudo realizado pelo MEC.

CRONOGRAMA PROUNI

  • De 15 a 24 de agosto – comprovação de informações da primeira chamada
  • 29 de agosto - resultado da segunda chamada
  • 29 de agosto a 8 de setembro – comprovação de informações da segunda chamada
  • 13 e 14 de setembro – prazo para manifestar interesse na Lista de Espera
  • 17 de setembro – divulgação do resultado da lista de espera
  • 19 a 23 de setembro – comprovação de informações dos selecionados da lista de espera

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