Profissionais da educação receberão bônus por desempenho no ES

Quase 13 mil profissionais da rede estadual de Educação do Espírito Santo vão receber, na folha de pagamento do mês de agosto, um bônus pelo desempenho ao longo do ano de 2021. O valor é pago aos profissionais ativos na educação.
Segundo a Secretaria de Estado da Educação, recebem o benefício todos os profissionais da Educação (efetivos, comissionados e DTs). Ao todo, são 12.975 profissionais.
A bonificação é concedida anualmente aos profissionais que atuam em escolas e outras unidades da Sedu e é calculada com base em indicadores coletivos e individuais.
O anúncio do pagamento em agosto foi feito em uma rede social pelo governador Renato Casagrande nesta quarta-feira (10).
O bônus é uma ferramenta criada em 2010 com objetivo de reconhecer e valorizar o esforço dos profissionais. É um prêmio em dinheiro concedido anualmente, calculado com base em indicadores coletivos e individuais.
O profissional pode receber até um salário a mais por ano, conforme resultados apurados pela unidade de ensino, além do desempenho individual.