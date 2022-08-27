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"Em Brasília, 19 horas"

A Voz do Brasil faz história no rádio com apresentação exclusivamente feminina

Pela primeira vez em 87 anos, os primeiros 25 minutos do programa dedicados ao Poder Executivo Federal são apresentados oficialmente por duas mulheres
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 ago 2022 às 20:50

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 20:50

O programa A Voz do Brasil deu início a mais um período histórico. Pela primeira vez, em 87 anos, os primeiros 25 minutos do programa dedicados ao Poder Executivo Federal são apresentados oficialmente por duas mulheres. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em Brasília, as jornalistas Gabriela Mendes e Mariana Jungmann assumiram a bancada como apresentadoras titulares daquele que é considerado um dos noticiários mais antigos do mundo.
A diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, aponta a valorização da mulher como um dos princípios de gestão. “A maioria dos cargos de chefia da diretoria é ocupado por mulheres. São profissionais capacitadas, fortes e comprometidas com o jornalismo de qualidade”, afirma Sirlei.
Rádio
Gabriela Mendes e Mariana Jungmann apresentam A Voz do Brasil Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Já o diretor-presidente, Glen Valente, destaca que a busca constante pela inovação e valorização das mulheres tem sido um princípio em todos os veículos da EBC. “No fim de 2021, foi a primeira vez que a icônica frase 'Em Brasília, 19 horas' foi proferida por uma mulher. Agora, a voz feminina ganhou ainda mais espaço com duas apresentadoras titulares. Este é um momento histórico e muito importante”, disse Valente.

AS JORNALISTAS

Gabriela Mendes faz parte do quadro efetivo da EBC, há 17 anos. Atuou na área de clipping e como produtora, repórter, editora, apresentadora e coordenadora de reportagem, na extinta TV NBR. Em 2017, foi convidada para apresentar A Voz do Brasil. Em 16 de novembro de 2021, a jornalista também fez história. Na ocasião, a célebre frase 'Em Brasília, 19 horas' ganhou locução feminina, pela primeira vez.
A jornalista Mariana Jungmann está na EBC desde outubro de 2007. Durante esse período, atuou na Agência Brasil por 10 anos, a maior parte deles como setorista no Congresso Nacional. Logo após, também fez parte do quadro da TV Brasil, e desde março de 2022, integra a equipe de A Voz do Brasil como coordenadora, quando passou a apresentadora substituta, efetivada como titular do posto de apresentadora.
A Voz do Brasil divulga informações sobre as ações do governo aos cidadãos dos mais distantes pontos do país. O programa é exibido de segunda-feira a sexta-feira (com exceção dos feriados).
Ouça pelo site ou redes sociais: @avozdobrasil.

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