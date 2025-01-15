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Brasil

5 filmes para reconhecer diferentes sotaques do inglês

Especialista indica produções que ajudam a aprimorar a compreensão do idioma
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

15 jan 2025 às 16:30

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 16:30

Os filmes são grandes aliados para melhorar o vocabulário e a compreensão oral do inglês (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Os filmes são grandes aliados para melhorar o vocabulário e a compreensão oral do inglês Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Aprender inglês envolve mais do que memorizar palavras e regras gramaticais. Para realmente dominar o idioma, é importante compreender as diferentes variações de sotaques e expressões regionais. Filmes podem ser grandes aliados nesse processo, oferecendo uma experiência imersiva e divertida.
O inglês é falado de maneiras distintas em diversos países, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Irlanda, a Austrália e a Escócia. Essas variações são perceptíveis tanto na pronúncia quanto no uso de gírias e expressões. Por exemplo, a palavra “water” é pronunciada de forma marcadamente diferente por americanos e britânicos, refletindo nuances que enriquecem o aprendizado.
“Assistir a filmes em inglês é uma maneira prática de treinar o listening (compreensão oral) e ampliar o vocabulário”, afirma Claudia Peruccini, gerente pedagógica da Red Balloon. Ela sugere que as crianças e os adolescentes comecem com o áudio original e legendas em inglês. Conforme a compreensão melhora, é possível desativar as legendas para um desafio maior. Pausar, voltar e anotar expressões desconhecidas são técnicas eficazes para fixar o aprendizado. 
Veja 5 filmes recomendados para explorar diferentes sotaques!

1. Enola Holmes (sotaque britânico)

O filme ‘Enola Holmes’ baseado nos livros de Nancy Springer mostra o sotaque britânico (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
O filme ‘Enola Holmes’ baseado nos livros de Nancy Springer mostra o sotaque britânico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Os filmes da Netflix, inspirados nos livros de Nancy Springer, seguem a irmã de Sherlock Holmes em uma Londres vitoriana. A protagonista Millie Bobby Brown, embora britânica, teve de treinar o sotaque local após anos interpretando uma personagem americana em Stranger Things .
Onde assistir: Netflix

2. P.S. Eu te amo (sotaque irlandês)

O romance ‘P.S. Eu te amo’ acompanha a jornada de Holly após perder o marido e destaca o sotaque irlandês (Imagem: Reprodução digital | Prime Video)
O romance ‘P.S. Eu te amo’ acompanha a jornada de Holly após perder o marido e destaca o sotaque irlandês Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video
O romance traz a emocionante jornada de Holly (Hilary Swank) pela Irlanda após a morte de seu marido Gerry (Gerard Butler). O filme oferece uma imersão no sotaque irlandês e na cultura local. 
Onde assistir: Prime Video

3. Procurando Nemo (sotaque australiano)

A animação clássica ‘Procurando Nemo’ mostra o sotaque australiano e americano (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
A animação clássica ‘Procurando Nemo’ mostra o sotaque australiano e americano Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
A animação clássica da Pixar se passa na Austrália, mostrando tanto o sotaque australiano quanto o americano . Marlin e Dory, os peixes protagonistas, encontram personagens que ajudam a identificar diferenças de pronúncia e gírias locais. 
Onde assistir: Disney+

4. Valente (sotaque escocês)

O filme ‘Valente’ apresenta o sotaque escocês e as tradições celtas (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
O filme ‘Valente’ apresenta o sotaque escocês e as tradições celtas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
A animação da Disney é ambientada na Escócia e narra a história de Merida, uma jovem princesa. O filme apresenta o sotaque escocês e diversos elementos culturais , como os clãs e as tradições celtas, além de belas paisagens.
Onde assistir: Disney+

5. Ratatouille (sotaque francês-americano)

A animação ‘Ratatouille’ mostra diferentes sotaques do inglês (Imagem: Reprodução digital | Disney+)
A animação ‘Ratatouille’ mostra diferentes sotaques do inglês Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+
A animação apresenta um jovem rato chamado Remy, que sonha em se tornar chef em Paris. Ao se unir com o cozinheiro Linguini, ele desafia as expectativas e busca provar seu talento na alta gastronomia. O filme é uma ótima oportunidade para reconhecer diferentes sotaques do inglês , como nos diálogos com personagens parisienses, além do sotaque americano de Remy, que cria um contraste divertido e culturalmente rico.
Onde assistir: Disney+
Explorar esses filmes não só aprimora a compreensão oral, mas também traz um conhecimento mais profundo sobre a diversidade cultural do mundo anglófono.
Por Amanda Barbosa

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