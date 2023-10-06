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3 dicas para estudar online para o Enem

A tecnologia pode ser uma grande aliada dos estudantes que almejam um bom desempenho na prova
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

06 out 2023 às 08:52

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 08:52

Estamos nos aproximando de mais uma edição do Enem, uma das provas de admissão mais aguardadas pelos estudantes. Nessa contagem regressiva, muitos participantes estão em busca de recursos para impulsionar sua preparação e alcançar os melhores resultados possíveis.
Existem várias técnicas que podem ser utilizadas para aprimorar os estudos, como mudanças na rotina, intervalos regulares ou, até mesmo, estudar em grupo. Por isso, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataforma educacional, lista 3 dicas fundamentais para aqueles que almejam um melhor rendimento na prova do Enem estudando de maneira online. Confira!

1. Aproveite o máximo da tecnologia

Com uma gama vasta de conteúdos como videoaulas, PDFs, chatbots de Inteligência Artificial para estudos, resumos e provas anteriores, a tecnologia e as plataformas de estudo online, além de terem se tornado a nova tendência mundial após a pandemia da COVID-19, podem realmente ser uma forte aliada para os jovens que buscam uma boa nota no Enem.
Imagem Edicase Brasil
A tecnologia pode ser vista como aliada no processo de estudo (Imagem: Prostock-Studio | Shutterstock) Crédito:

2. Utilize a aprendizagem adaptativa ao seu favor

As plataformas de aprendizado adaptativo são baseadas em IA e têm a capacidade de se ajustar ao ritmo e estilo de aprendizagem de cada estudante. Elas analisam o desempenho do aluno, identificam lacunas de conhecimento e oferecem conteúdo personalizado para ajudar a preencher alguns gaps .
Além disso, por meio dessas ferramentas, é possível acompanhar todo progresso e fornecer feedback individualizado, permitindo que o aluno foque os tópicos que mais precisa se aperfeiçoar. Isso oferece mais autoconhecimento nos estudos e, consequentemente, mais segurança na hora da prova.

3. Faça anotações e mantenha-se disciplinado

Ao utilizar conteúdo de estudo online, seja ativo no processo de aprendizagem. Anote tópicos importantes durante as videoaulas, resumos ou outros materiais que estiver estudando, além de estabelecer períodos de revisão ao que foi aprendido.
Defina um tempo diário para se dedicar ao estudo online e cumpra essas metas regularmente. Atente-se à utilidade de cada ferramenta online que tem acesso e divida bem seu tempo para conseguir aproveitar o conteúdo da melhor maneira possível.
Por fim, os cuidados na rotina, juntamente a um objetivo e a ferramentas acessíveis, são os pilares para um bom desempenho na hora da avaliação. Boa sorte!
Por Eduardo Marques

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