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STF: 4 contra x 3 a favor

2ª instância: julgamento é suspenso e será retomado em 2 semanas

Faltam 4 votos, e julgamento será retomado em novembro. Decisão pode afetar situação de milhares de condenados, Lula entre eles

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 18:51
Sessão no STF nesta quarta-feira (24) Crédito: Carlos Moura/SCO/STF
Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o terceiro dia de julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância com quatro votos a favor dessa tese e três contra.
Nesta quinta-feira (24), votaram os ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski. Faltam os votos de Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli.
O julgamento será retomado no dia 6 ou 7 de novembro. O presidente do tribunal, Dias Toffoli , informou que anunciará a data na próxima segunda-feira (28).

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Ao final do julgamento, o Supremo vai definir o momento em que uma pessoa condenada poderá ser presa: se após condenação em segunda instância, com a execução provisória da sentença, ou se somente após o chamado trânsito em julgado (quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de recurso).
Nesta quinta-feira, a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski se posicionaram contra a prisão após condenação em segunda instância; Luiz Fux votou a favor.
Na quarta-feira (23), outros  quatro ministros já tinham votado: Marco Aurélio contra a prisão após 2ª instância; Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, a favor.

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