15,8 milhões apresentaram sintomas de Covid até 6 de junho, diz IBGE

Na pesquisa, foram considerados pelo menos um dos 12 sintomas associados a síndromes gripais Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

O contingente de brasileiros que relatou pelo menos um dos 12 sintomas associados a síndromes gripais, como a covid-19, somou 15,8 milhões de pessoas na semana de 31 de maio a 6 de junho, o equivalente a 7,5% da população do País, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid (Pnad Covid), divulgada nesta sexta, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número de pessoas relatando sintomas caiu ante à semana anterior (eram 22,1 milhões ou 10,5% da população na última semana de maio) e ante a primeira semana do mês passado (26,8 milhões ou 12,7%).

Os 12 sintomas associados à síndrome gripal investigados pela Pnad Covid são febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar, dor de cabeça, dor no peito, náusea, nariz entupido ou escorrendo, fadiga, dor nos olhos, perda de olfato ou paladar e dor muscular.

Segundo o IBGE, cerca de 2,8 milhões de pessoas (ou 17,5% daqueles que apresentaram algum sintoma) procuraram estabelecimento de saúde em busca de atendimento, como postos de saúde, equipe de saúde da família, UPA, Pronto Socorro ou Hospital do SUS ou, ainda, ambulatório /consultório, pronto socorro ou hospital privado. Esse contingente caiu em relação à semana anterior (3,6 milhões ou 16,4%) e, também, frente à semana de 3 a 9 de maio (3,3 milhões ou 13,7%). A rede pública de saúde respondeu por mais de 85% dos atendimentos, ainda conforme o IBGE.