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Gradual

SP autoriza abertura de bares e restaurantes e estuda reabertura

Capital paulista e cidades do ABC foram para a fase amarela de classificação do governo estadual da quarentena, com retomada gradual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 14:59

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 14:59

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (26) que a capital do Estado avançou da fase laranja para a fase amarela do Plano SP, que permite a reabertura de estabelecimentos como bares, restaurantes e salões de beleza.
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O prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB), porém, recebeu uma recomendação do comitê de saúde para reabertura Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
O prefeito Bruno Covas (PSDB), contudo, esclareceu que, a pedido do Centro de Contingência do Coronavírus, vai esperar até a atualização das fases do plano na próxima sexta-feira, 3 de julho, e, só se a cidade for confirmada na terceira etapa de flexibilização da quarentena, permitirá que esses comércios voltem a funcionar.
"Se tudo der certo, vamos assinar protocolos para aguardar o resultado da sexta-feira da semana que vem e, se o resultado confirmar o município na fase 3, amarela, eles vão poder reabrir a partir da segunda-feira dia 6 de julho", explicou o prefeito, que reapareceu na entrevista coletiva na sede do governo estadual após ter contraído o novo coronavírus e se recuperado.
Junto com a capital, avançaram para a fase amarela, na Região Metropolitana paulista, as sub-regiões Sudoeste, onde estão, por exemplo, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, e Sudeste, onde fica São Bernardo do Campo.
Por outro lado, as regiões que englobam os municípios de Franca, Araçatuba, Bauru, Sorocaba e Piracicaba regrediram da fase laranja para a fase vermelha. Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília e Registro seguem na etapa de maior restrição. Barretos avançou da vermelha para a laranja.

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